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استقبال الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق وإليه بدءا من 7 كانون الثاني

1/4/2025 7:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة الطيران المدني السورية أشهد الصليبي، إن الهيئة في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق ليكونا قادرين على استقبال الرحلات من كل أنحاء العالم.


وأعلن الصليبي، استقبال الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق الدولي وإليه بدءا من 7 كانون الثاني.

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