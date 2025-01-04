استقبال الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق وإليه بدءا من 7 كانون الثاني

استقبال الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق وإليه بدءا من 7 كانون الثاني
التاريخ
1/4/2025 7:07:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس هيئة الطيران المدني السورية أشهد الصليبي، إن الهيئة في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق ليكونا قادرين على استقبال الرحلات من كل أنحاء العالم.
وأعلن الصليبي، استقبال الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق الدولي وإليه بدءا من 7 كانون الثاني.
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