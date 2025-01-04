Saturday, 04 January 2025 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زراعة عجلون: تكثيف الرقابة على الغابات خلال فصل الشتاء

1/4/2025 7:07:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت منطقة أم الينابيع القريبة من محمية غابات عجلون، عمليات قطع جائر لعشرات الأشجار الحرجية.
وطالب عدد من المهتمين بالشأن البيئي والسياحي الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على الغابات والثروة الحرجية وتكثيف تواجد الطوافين لمنع مثل هذه الاعتداءات، خصوصا في فصل الشتاء.
وقال عضو جمعية البيئة الأردنية أسامة القضاة، إن المنطقة تتعرض للتقلص بوتيرة متسارعة، ما يهدد البيئة والتوازن الطبيعي الذي تتميز به غابات عجلون، مطالبا بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية.
وأشارت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، إلى أن هذه الغابات ليست فقط مصدر جمال طبيعي بل تمثل إرثًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة، ما يتطلب حمايتها من التعديات المتكررة والتي يقوم بها عدد من ضعاف النفوس بغايات الاتجار أو التدفئة.
وأشار مواطنون إلى أهمية تكثيف الدوريات وإطلاق حملات توعوية من خلال الجهات الإعلامية لحماية الغابات والحفاظ عليها للأجيال المستقبلية.
وأكد مدير الزراعة المهندس رامي العدوان، أنه رغم تراجع التعديات على الحراج في المحافظة للعامين الماضيين لأكثر من 80 بالمئة، إلا أن المخاوف ما زالت مستمرة من الاعتداءات على الغابات، مبينا أن المديرية تعمل على تكثيف تواجد الطوافين وكوادر الحراج، خاصة في الشتاء لمنع التعديات على الأشجار التي تعتبر ثروة وطنية.
وبين أن المنطقة التي شهدت اعتداءات في أم الينابيع داخل أراضي المحمية المخصصة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تم تشييكها من قبلهم وهناك دوريات وطوافين تابعة لهم، إلا أن كوادر الزراعة تساعد جميع الجهات المعنية لحماية الغابات.
وقال أحد مشرفي المحمية عدي القضاة، إن المعتدين قاموا بفك شيك الحماية وتقطيع عدد من الأشجار الحرجية، حيث تم الكشف على الموقع وحصر الأضرار وكتابة تقرير مفصل بالتعاون مع الجهات المعنية من زراعة وشرطة بيئية، حيث سيتم تكثيف الرقابة ومتابعة الموضوع للوصول إلى المعتدين.
بترا









MENAFN04012025000208011052ID1109054406

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث