خبراء يقترحون أفضل نظام غذائي لـ 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مرة أخرى، يتصدر النظام الغذائي المتوسطي قوائم أفضل الأنظمة الغذائية في تحليل النظام الغذائي السنوي لمجلة يو إس نيوز أند وورلد ريبورت.ومن بين مجموعة من الأنظمة الغذائية التي اعتبرت الأفضل للتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية، وُصف نظام البحر المتوسط الغذائي بالأفضل، وفقاً لموقع هيلث داي.الأنظمة الغذائية في المقدمةنظام داش (DASH) الغذائي.نظام مايند (MIND) الغذائي.نظام فليكساتاريان (Flexatarian).



وبحسب تقرير يو إس نيوز أند وورلد ريبورت لعام 2025، فإن أسلوب الأكل الذي يشير إلى عادات الطعام التقليدية لسكان البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط يُعد الأفضل.

وعلى الرغم من وجود كلمة "نظام غذائي" في اسمه، إلا أنه ليس نظاماً غذائياً محدداً، بل هو نمط غذائي واسع النطاق.

كيف يتم اختيار أفضل الأنظمة الغذائية؟

تعمل كل عام مجموعة من الخبراء الطبيين والتغذويين مع تقرير يو إس نيوز لمراجعة مجموعة واسعة من خطط الأكل وتحديد تلك التي تحتوي على أفضل خيارات الأكل الصحي.

فوائد نظام البحر المتوسط

صحي للقلب: ثبت أنه يقلل عوامل الخطر التي تؤدي إلى السمنة، والسكري، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.

وقاية من الأمراض المزمنة: يُساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل الزهايمر.



ووفقاً لـ غريتيل شويلر، رئيسة تحرير قسم الصحة في يو إس نيوز، يعكس نظام التصنيف المحدث لأفضل الأنظمة الغذائية هذا العام احتياجات وأهداف الأفراد المتنوعة، مع مراعاة عوامل تتجاوز فقدان الوزن.

وقالت شويلر: "بالنظر إلى ما هو أبعد من فقدان الوزن الأساسي، يأخذ التصنيف هذا العام في الاعتبار:

الرفاهية العامة.

الوقاية من الأمراض المزمنة.

الاحتياجات الخاصة".

الجمع بين الأنظمة الغذائية

أشار الخبراء إلى أن خطة الأكل التي تجمع بين نظام البحر المتوسط ونظام داش تساعد على الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية وارتفاع ضغط الدم.

ماذا يتضمن نظام البحر المتوسط الغذائي؟

الكثير من الخضروات والفواكه.

الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات.

القليل من اللحوم الحمراء.



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