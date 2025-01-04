زين تطوّع حلولها للأعمال لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مواصلةً لجهودها الحثيثة وعملها المستمر لتطوير بُنية تحتية استثنائية ومواتية لتغيرات المستقبل في المملكة، واستمراراً لمُساهماتها بترسيخ مكانة المملكة على خارطة الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات عبر تقديم أحدث الحلول الرقمية المُبتكرة والمواكبة لمُتغيرات العصر الرقمي لرفد قِطاعات الأعمال كافة؛ واصلت شركة زين الأردن وعبر مظلة "زين أعمال" تقديم خدماتها الاستثنائية لكافة قِطاعات الأعمال لدعم مسار الشركات والمؤسسات في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، فيما تُوّجت إنجازات زين في خِتام العام 2024 بلفتة ملكية سامية، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على الشركة، وذلك تقديراً لمساهماتها في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.



وفي إطار سعيها المتواصل لتمكين قِطاعات الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار ودعمها للنمو والتوسع للنهوض بالاقتصاد الوطني، قامت الشركة وتحت مظلة "زين أعمال" بإنشاء غرفة مراقبة لربط 245 موقعاً تابعاً لوزارة الشباب، وربطها بشبكة (MPLS) لنقل وتبادل البيانات متعددة الاستخدام بطريقة أكثر أماناً وفاعلية، وحماية الشبكات من الاختراقات السيبرانية، بما يُسهم في تحسين أداء الأعمال وتخفيض الكُلف التشغيلية، وتزويد 151 موقعاً بأكثر من 800 كاميرا مراقبة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لكافة المواقع لمدة 3 أعوام.



كما تعاونت الشركة مع دائرة الآثار العامة لإنشاء غرفة مراقبة مركزية وربط 45 موقعاً أثرياً بخدمة شبكة مقسم البروتوكولات المتعددة MPLS)) وتركيب كاميرات مراقبة في قلعة مكاور بمحافظة مادبا، وفي جبل القلعة، وبلدة أم قيس، وفي قرية أم الرصاص ومنطقة أم الجمال، والمدرج الروماني، وقلعة عجلون وقلعة الكرك، بما يزيد عن 400 كاميرا، وتوفير خدمات الدعم الفني المُدعَّمة بأحدث التقنيات ولمدة 5 أعوام لربط وتحسين تجربة الاتصال، الأمر الذي سيعمل على تعزيز التفاعل ما بين المركز والمواقع الأثرية.



وحرصاً منها على عقد الشراكات الفاعلة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتقديم منظومة من الخدمات الرقمية التي تشمل خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والخدمات المُدارة واستضافة البيانات الضخمة وحمايتها من الاختراقات السيبرانية؛ وقّعت شركة زين الأردن وبنك القاهرة عمّان اتفاقية شراكة استراتيجية توفّر زين من خلالها غرفة خاصة لبنك القاهرة عمّان، في مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) -الأول من نوعه على مستوى المنطقة- لاستضافة خوادم مركز معلومات البنك (Colocation) لتخزين البيانات الضخمة والمحافظة عليها وضمان ديمومة العمل في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى استضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكة لموقع DR، إلى جانب تقديم خدمات مُدارة من خلال مركز البيانات وفريق ZainTech لضمان ديمومة أعمال البنك بحلول رقمية متطورة تسهم في رفع سوية الخدمات المقدمة في مختلف الظروف وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال أمن المعلومات.



وانطلاقاً من استراتيجيتها لتلبية احتياجات زبائنها من قِطاع الأعمال لا سيّما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولتعزيز خدماتها الرقمية وتوسيع نطاقها لتنمية أعمال المؤسسات وتطويرها إلى جانب توفير تجربة سلسة؛ أطلقت زين متجرها الإلكتروني المخصص لقطاعات الأعمال ، الذي يوفّر أحدث الحلول التكنولوجية وخدمات الأعمال التي تتضمن حُزم وباقات الهاتف المحمول، وباقات الإنترنت عريض النطاق، وباقات الإنترنت عر تقنية الألياف الضوئية (الفايبر) وغيرها من الحلول مثل UC، وPTT، وMicrosoft 365، بالإضافة إلى خدمات التخزين والأمن السحابي ومجموعة من البرامج القائمة على الحوسبة السحابيةCloud ، كما يوفّر المتجر الإلكتروني عروضاً حصرية مُصمّمة لتتلائم واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.



ونظراً لالتزامها بتقديم خدمات اتصالات وحلول أعمال تحظى بموثوقية عالية تلبي كافة احتياجات زبائنها عبر توفير خدمات رقمية شاملة ومتكاملة، حصلت شركة زين الأردن على شهادة الأنظمة الإدارية الآيزو ISO”“22301:2019 في إدارة استمرارية الأعمال المُطابقة للمعايير الدولية لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال، من قِبل شركة SGS الرائدة عالمياً في مجال اختبارات الفحص والتدقيق والمطابقة، وهو ما يعكس تفاني فريق العمل وجهودهم المُتميزة في تقديم أحدث وأفضل الخدمات المُبتكرة والفريدة وتطبيق أفضل المعايير واتباع الممارسات الفُضلى لضمان ديمومة الخدمة والمحافظة على ثقة زبائنها الذين اعتادوا على التميّز والتفرّد من خلال التجربة الثرية التي توفرها زين.