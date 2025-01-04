بورصة عمان تسجل ارتفاعاً قدره 2.4% لإغلاق عام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إنه علــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهـت البورصـة والاقتصاد الوطنـي خــلال عـام 2024، والتي ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية في المنطقة، فقد استمرت بالعمـل علـى توفيـر بيئـة آمنـة لتـداول الأوراق الماليـة وتعزيـز ثقـة المسـتثمرين فيهـا، لجذب مزيد من الاستثمارات والمساهمة في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني.



وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASEGI للبورصة ارتفاعاً ليصل إلى 2488.8 نقطة في نهاية عام 2024، مقارنة مع 2431.2 نقطة نهاية عام 2023، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة، علماً بأن إغلاق الرقم القياسي لعام 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوياته منذ عام 2009.



وارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE20 ليصل إلى 1344.0 نقطة في نهاية عام 2024 مقارنة مع 1308.8 نقطة نهاية عام 2023، أي بارتفاع نسبته 2.7 بالمئة.



وحقق مؤشر العائد الكلي ASETR وهو الرقم الذي يقيس التغير في أسعار أسهم شركات عينة المؤشر بالإضافة إلى التوزيعات النقدية لهذه الشركات بافتراض إعادة استثمارها في أسهم شركات المؤشر، ارتفاعاً ليصل إلى 1641.5 نقطة نهاية عام 2024، مقارنة مع 1488.5 نقطة نهاية عام 2023، بارتفاع نسبته 10.3 بالمئة.



وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى حوالي 17.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4.2 بالمئة مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية العام 2023، علماً بأن القيمة السوقية في نهاية العام 2023 باستثناء إغلاق عام 2022 هي عند أعلى مستوى لها منذ عام 2015.



أما بالنسبة لحجم التداول فقد انخفض خلال العام 2024 ليصل إلى حوالي 1.2مليار دينار مقارنة مع حوالي 1.5 مليار دينار للعام 2023، أي بانخفاض نسبته 17.7بالمئة.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2024 نحو 913.2 مليون سهم نفذت من خلال حوالي 543 ألف عقد، مقارنة مع 1.1 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2023 نفذت من خلال حوالي 686 ألف عقد.



وحققت العديد من القطاعات ارتفاعاً في أسعار أسهم شركاتها حتى إغلاق عام 2024، وهي: قطاع التأمين بنسبة 9.33 بالمئة، قطاع التكنولوجيا والاتصالات بنسبة 10.66بالمئة، قطاع الطاقة والمنافع بنسبة 7.31 بالمئة، الصناعات الكيماوية بنسبة 12.82 بالمئة، الصناعات الهندسية والإنشائية بنسبة 21.86 بالمئة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 36.28 بالمئة، والصناعات الكهربائية بنسبة 44.47 بالمئة.



وتابع الوظائفي، أنه في ضوء سعي البورصة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها الاستراتيجية، فقد استمرت في تنفيذ العديد من مشاريع الرؤية وخطتها الاستراتيجية، وانطلاقاً من سعيها لتعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز تنافسية وسيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق، فقد وقّعت ومركز إيداع الأوراق المالية اتفاقية الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى الانضمام إلى منصة "تبادل" التي يشغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية وتضم في عضويتها مجموعة من البورصات العربية والأسيوية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين.



وفي خطوة هامة لتعزيز الشفافية والاستدامة في الأسواق المالية، فقد قامت بورصة عمان بإطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، إلى جانب الإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح عن هذه المعلومات، حيث قامت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وشركة إرنست ويونغ EY بإعداد الدليل والإطار التنظيمي والسياسة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، والذي يتضمن مجموعة من المعايير والمبادئ التي تساعد الشركات المدرجة في بورصة عمان على تطوير إفصاحات مالية وغير مالية تتعلق بالمناخ، ما يعزز تنافسية هذه الشركات والثقة لدى المستثمرين ويُحسن من قدرتها على مواجهة التحديات البيئية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.



كما استمرت البورصة في مساعيها لتعزيز الاستدامة والإفصاح والشفافية في السوق، حيث زودت ما نسبته 100 بالمئة من الشركات المدرجة في عينة الرقم القياسي ASE20 البورصة بتقرير الاستدامة السنوي لعام 2023 ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية وتعزيز الاستدامة، وذلك في ضوء إلزام البورصة لهذه الشركات بإصدار تقارير الاستدامة المتعلقة بمحاورها الرئيسية الثلاثة وهي حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والمسؤولية البيئية Environmental, Social & Governance (ESG) .



وتقديراً لجهود البورصة في مجال الاستدامة، فقد تم اختيارها لتترأس اللجنة الاستشارية لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة UN SSE حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستدامة، والتي تضم 60 خبيراً من 42 بورصة من البورصات العالمية الأعضاء في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة.



وتتلخص مهمة اللجنة في تقديم التوجيه لأسواق المال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع أسس ومعايير فيما يتعلق بتطبيق الاستدامة والقضايا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها، إضافة إلى صياغة دليل استرشادي جديد للبورصات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز استدامتها، بما يعزز دور البورصات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها نحو الاستدامة، مع مراعاة التحديات والظروف التي قد تؤثر على تبنيها للممارسات المستدامة.



وفيما يتعلق بتعزيز التوعية وثقافة الاستثمار في السوق، وفي إطار جهودها وسعيها المستمر لتعزيز ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية من خلال عدد من الاجراءات والأنشطة، حيث تم إعداد العديد من نشرات التوعية والفيديوهات التعليمية والتثقيفية ونشرها على موقعها الإلكتروني وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعية.



كما أصدرت البورصة "دليل الاستثمار في بورصة عمان" بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الوطنية بهدف التعاون وتعزيز ثقافة الاستثمار وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال تدريب الطلبة وإنشاء غرف محاكاة التداول وتعريفهم بالجانب العملي التطبيقي المتعلق بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته.



وأضاف الوظائفي أن البورصة تعمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير البنية التحتية والأنظمة فيها، حيث عملت على تطوير نسخة جديدة من برنامج مراقبة التداول (CTA) وجميع البرامج المرتبطة به، بما يؤدي إلى تحسين سرعة البرنامج وكفاءته، ويعزز دقة العمليات ويساهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية.



كما تم تحديث أنظمة الجدار الناري المزوّدة لخدمات الإنترنت والاتصال الآمن VPN في كل من الموقع الرئيسي والموقع المساند للبورصة، وذلك لتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني ولتوفير حماية متكاملة لخدمات البورصة الإلكترونية من الاختراقات عبر سد الثغرات الأمنية واستخدام أحدث التقنيات وتحسينها، حيث تم تنفيذ هذه التحديثات وفقًا لأحدث المعايير الدولية ISO27001 لضمان أمان تدفق المعلومات وسلامة التواصل بين الشبكة الداخلية والجهات الخارجية؛ وذلك تأكيدًا لالتزام البورصة بتقديم خدمات تقنية آمنة وفعّالة.



وفي ظل جهودها لدعم التحول الرقمي في جميع مجالات العمل وتعزيز التفاعل الفوري مع الوسطاء والمستثمرين؛ أطلقت البورصة خدمة e-Fawatercom، لتمكين شركات الوساطة من إمكانية سداد فورية ودقيقة لجميع المطالبات المالية إلكترونياً بسهولة وسرعة وأمان؛ بما يساهم في تحسين إدارة الوقت فيما يتعلق بمتابعة تحصيل الإيرادات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمليات التشغيلية.