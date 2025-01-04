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سوريا .. ضبط مستودع للذخيرة في مدينة حمص

1/4/2025 7:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط مستودع للذخيرة في حي الزهراء على أطراف مدينة حمص وسط سوريا، وأنها تتابع حملة التمشيط بالمدينة وريفها بحثا عن أتباع النظام السابق.
وأمس الجمعة أفاد مصدر في الداخلية السورية بأن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم محمد نور الدين شلهوم بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط"، وأن شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا وشارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.
وكانت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا بدأت أول أمس الخميس عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص بحثا عن "مجرمي حرب ومتورطين بالجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".
روسيا اليوم










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