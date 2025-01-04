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الحكومة: مستمرون في إسناد الشعب السوري بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك

1/4/2025 7:07:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني بأن الأردن وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في تقديم كل ما يستطيع من دعم وإسناد إلى الشعب السوري الشقيق.
وبين عبر تغريدة على منصة "X" بأن استقرار سوريا ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومشيراً إلى أن الأردن سيقف مع الشعب السوري الشقيق في عملية إعادة بناء دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة.









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