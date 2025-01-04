الحكومة: مستمرون في إسناد الشعب السوري بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير
الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني بأن الأردن وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في تقديم كل ما يستطيع من دعم وإسناد إلى الشعب السوري الشقيق.
وبين عبر تغريدة على منصة "X" بأن استقرار سوريا ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومشيراً إلى أن الأردن سيقف مع الشعب السوري الشقيق في عملية إعادة بناء دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة.
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