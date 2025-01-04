أفريقيا تطالب بالمزيد من الوقت والمال للامتثال للوائح الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات

MENAFN - Swissinfo) تُسابق البلدان الأفريقية المنتجة للكاكاو والبن الزمن لتفادي الإقصاء من السوق الأوروبية. وتطالب بتأجيل تنفيذ اللائحة الأوروبية الخاصة بمكافحة إزالة الغابات، لمزيد الاستعداد. صادرات بلدان المغرب العربي الزراعية لبلدان الاتحاد الأوروبي كذلك تخضع للوائح صارمة، لضمان تتبع مصادر المنتوج والمنافسة العادلة.





تم نشر هذا المحتوى على 04 يناير 2025 - 09:00 19دقائق

يغُطي أخصائي swissinfo في الشؤون الهندية مجموعة واسعة من القضايا، من العلاقات الثنائية إلى بوليوود. لدى أناند أيضاً معرفة جيدة حول صناعة الساعات السويسرية، وهو لا يُخفي انحيازه إلى الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا في هذا المجال.



مقالات أخرى للكاتب ( القسم الإنجلي



English en Africa wants more time and money to comply with EU deforestation regulation الأصلي طالع المزيدAfrica wants more time and money to comply with EU deforestation regulation

Deutsch de Kampf gegen die Entwaldung: Afrika braucht mehr Zeit und Geld طالع المزيدKampf gegen die Entwaldung: Afrika braucht mehr Zeit und Gel

Français fr L'Afrique veut plus de temps et d'argent pour se conformer au règlement européen contre la déforestation طالع المزيدL'Afrique veut plus de temps et d'argent pour se conformer au règlement européen contre la déforestatio

Italiano it In Africa servono più tempo e più soldi per allinearsi alle norme UE anti-deforestazione طالع المزيدIn Africa servono più tempo e più soldi per allinearsi alle norme UE anti-deforestazion

Español es África requiere más tiempo y dinero para cumplir la normativa de la UE sobre deforestación طالع المزيدÁfrica requiere más tiempo y dinero para cumplir la normativa de la UE sobre deforestación

Português pt Regulamento da UE ameaça exportações africanas de café طالع المزيدRegulamento da UE ameaça exportações africanas de cafe 日本語 ja 適用迫るEU森林破壊防止規制、アフリカは市場締め出しを逃れられるか طالع المزيد適用迫るEU森林破壊防止規制、アフリカは市場締め出しを逃れられる

يتحمّل المستهلكون والمستهلكات في الاتحاد الأوروبي، قرابة 10% من مسؤولية إزالة الغابات في العالم. لذلك تم اعتماد اللائحة الأوروبية للأخشاب في عام 2013، التي تحظر البيع غير القانوني للأخشاب المقطوعة في السوق الأوروبية.

