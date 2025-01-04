أفريقيا تطالب بالمزيد من الوقت والمال للامتثال للوائح الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات

(MENAFN
- Swissinfo)
تُسابق البلدان الأفريقية المنتجة للكاكاو والبن الزمن لتفادي الإقصاء من السوق الأوروبية. وتطالب بتأجيل تنفيذ اللائحة الأوروبية الخاصة بمكافحة إزالة الغابات، لمزيد الاستعداد. صادرات بلدان المغرب العربي الزراعية لبلدان الاتحاد الأوروبي كذلك تخضع للوائح صارمة، لضمان تتبع مصادر المنتوج والمنافسة العادلة.
تم نشر هذا المحتوى على
04 يناير 2025 - 09:00
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يغُطي أخصائي swissinfo في الشؤون الهندية مجموعة واسعة من القضايا، من العلاقات الثنائية إلى بوليوود. لدى أناند أيضاً معرفة جيدة حول صناعة الساعات السويسرية، وهو لا يُخفي انحيازه إلى الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا في هذا المجال.
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يتحمّل المستهلكون والمستهلكات في الاتحاد الأوروبي، قرابة 10% من مسؤولية إزالة الغابات في العالم. لذلك تم اعتماد اللائحة الأوروبية للأخشاب في عام 2013، التي تحظر البيع غير القانوني للأخشاب المقطوعة في السوق الأوروبية.
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