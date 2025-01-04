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وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عاما في اليابان

1/4/2025 6:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت قناة NHK اليابانية بوفاة أكبر معمرة على كوكب الأرض اليابانية توميكو إيتوكا عن عمر ناهز 116 عاما.
توفيت المسنة في 29 ديسمبر الماضي لأسباب طبيعية في دار لرعاية المسنين في مدينة آشيا في محافظة هيوغو.
وولدت توميكو إيتوكا في 23 مايو عام 1908 في مدينة أوساكا. وكانت الأكبر بين 3 شقيقات. منذ حوالي 30 عاما، انتقلت إلى مدينة آشيا. وبعد أن توفيت أكبر معمرة في العالم في إسبانيا العام الماضي عن عمر يناهز 117 عاما، احتلت توميكو إيتوكا محلها. وكانت تعتبر في السابق أكبر معمرة في اليابان.
وجرت مراسم جنازة إيتوكا اليوم السبت.
روسيا اليوم









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