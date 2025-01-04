وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عاما في اليابان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت قناة NHK اليابانية بوفاة أكبر معمرة على كوكب الأرض اليابانية توميكو إيتوكا عن عمر ناهز 116 عاما.
توفيت المسنة في 29 ديسمبر الماضي لأسباب طبيعية في دار لرعاية المسنين في مدينة آشيا في محافظة هيوغو.
وولدت توميكو إيتوكا في 23 مايو عام 1908 في مدينة أوساكا. وكانت الأكبر بين 3 شقيقات. منذ حوالي 30 عاما، انتقلت إلى مدينة آشيا. وبعد أن توفيت أكبر معمرة في العالم في إسبانيا العام الماضي عن عمر يناهز 117 عاما، احتلت توميكو إيتوكا محلها. وكانت تعتبر في السابق أكبر معمرة في اليابان.
وجرت مراسم جنازة إيتوكا اليوم السبت.
روسيا اليوم
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