اعلان صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عدم ورود أي ملاحظات سلبية على المؤسسة في تقرير ديوان المحاسبة الثاني والسبعين لعام 2023.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير أن خلو التقرير من وجود ملاحظات سلبيّة على المؤسسة، يشير إلى الالتزام التّامّ من قبل المؤسسة بالمعايير المالية والإدارية، والحرص على الحوكمة المؤسسية، وانتهاج الشّفافيّة، خصوصاً وأنّ المؤسسة تؤدّي دوراً هامّاً في الاقتصاد الوطني، وخاصة في تطوير أنشطة البنية التحتية للجودة.
وأكدت المهندسة الزّهير أن التقرير يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة والعاملون فيها، في التحسين على الإجراءات والقرارات بشكلٍ عامّ، والماليّة منها بشكلٍ خاص، لتصل اليوم إلى الالتزام التامّ وعدم وجود أيّ مخالفات، مشدّدة على أهميّة الاستمرار في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومراجعة الأنظمة الداخلية بهدف التحسين من الأداء المؤسسي، وتحقيق أفضل النتائج في مختلف المجالات.
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