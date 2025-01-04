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اعلان صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

1/4/2025 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عدم ورود أي ملاحظات سلبية على المؤسسة في تقرير ديوان المحاسبة الثاني والسبعين لعام 2023.


وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير أن خلو التقرير من وجود ملاحظات سلبيّة على المؤسسة، يشير إلى الالتزام التّامّ من قبل المؤسسة بالمعايير المالية والإدارية، والحرص على الحوكمة المؤسسية، وانتهاج الشّفافيّة، خصوصاً وأنّ المؤسسة تؤدّي دوراً هامّاً في الاقتصاد الوطني، وخاصة في تطوير أنشطة البنية التحتية للجودة.

وأكدت المهندسة الزّهير أن التقرير يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة والعاملون فيها، في التحسين على الإجراءات والقرارات بشكلٍ عامّ، والماليّة منها بشكلٍ خاص، لتصل اليوم إلى الالتزام التامّ وعدم وجود أيّ مخالفات، مشدّدة على أهميّة الاستمرار في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومراجعة الأنظمة الداخلية بهدف التحسين من الأداء المؤسسي، وتحقيق أفضل النتائج في مختلف المجالات.

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