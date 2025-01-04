بقيمة 8 مليارات دولار .. أسلحة أمريكية لإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مصدران بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية.
فقد ذكر التقرير أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ وتشمل قذائف مدفعية وصواريخ جو-جو للطائرات المقاتلة للدفاع ضد تهديدات مثل الطائرات المسيرة، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الإخباري.
وقال مسؤول أمريكي : "أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات المتحالفة معها".
وذكر الموقع أن الحزمة تشمل أيضا قنابل ورؤوسا حربية صغيرة القطر.
يذكر أن الجهود الدبلوماسية فشلت حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا في غزة.
ومن المقرر أن يترك الرئيس جو بايدن منصبه في 20 يناير كانون الثاني ليخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
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