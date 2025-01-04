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الصومال.. غارة أمريكية على عناصر داعش في إقليم بري

1/4/2025 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت الولايات المتحدة غارة على تجمّعات لتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق علمسكاد بإقليم بري في الصومال، حسب مسؤول في ولاية بونتلاند شبه المستقلة شمال شرق الصومال.
ويأتي الهجوم بعد أيام من هجوم تنظيم "داعش" على قرية دارجالي في إقليم بري، حيث قتل أكثر من 20 شخصا بينهم جنود ومدنيون.
وقال المتحدث باسم عمليات مكافحة الإرهاب في بونتلاند، الجنرال محمود محمد أحمد، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوة مهمة لمساعدة بونتلاند في مكافحة الإرهاب.


وأضاف: "نشكر الولايات المتحدة على دعمها المستمر في حربنا ضد الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى منع العديد من التهديدات".

ووعدت بونتلاند بالفعل بمواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية بمساعدة المجتمع الدولي، ولم تعلق الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن على الغارة التي استهدفت مواقع تنظيم داعش.

RT

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