بلدية بني عبيد تباشر إعادة تأهيل 8 ميادين لتحسين الواقع المروري والجمالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت بلدية بني عبيد المستحدثة، إعادة تأهيل وصيانة الميادين الموجودة في مناطقها المختلفة، بهدف إضفاء واقع جمالي عليها وإنشاء ميادين جديدة لجهة خدمة الحركة المرورية.



وقال مساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية والهندسية المهندس نبيل الجوارنة، إن الأولوية في مشروع إعادة التأهيل ستكون على مراحل تشمل المرحلة الأولى منها الميادين الأكثر أهمية وأثرا على انسياب الحركة المرورية.



وبين أن أحد الميادين الواقعة جنوب دوار صحارى تضرر نتيجة أعمال مشروع الصرف الصحي الذي يخدم مناطق بلدية غرب اربد وأحياء وأحواض تابعة لبلدية بني عبيد، مشيرا إلى أن البلدية أعدت التصاميم الفنية والهندسية والمعمارية له من قبل مكاتب هندسية معتمدة للبدء بإعادة إنشائه وتأهيله على نحو نموذجي.