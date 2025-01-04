بلدية بني عبيد تباشر إعادة تأهيل 8 ميادين لتحسين الواقع المروري والجمالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت بلدية بني عبيد المستحدثة، إعادة تأهيل وصيانة الميادين الموجودة في مناطقها المختلفة، بهدف إضفاء واقع جمالي عليها وإنشاء ميادين جديدة لجهة خدمة الحركة المرورية.
وقال مساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية والهندسية المهندس نبيل الجوارنة، إن الأولوية في مشروع إعادة التأهيل ستكون على مراحل تشمل المرحلة الأولى منها الميادين الأكثر أهمية وأثرا على انسياب الحركة المرورية.
وبين أن أحد الميادين الواقعة جنوب دوار صحارى تضرر نتيجة أعمال مشروع الصرف الصحي الذي يخدم مناطق بلدية غرب اربد وأحياء وأحواض تابعة لبلدية بني عبيد، مشيرا إلى أن البلدية أعدت التصاميم الفنية والهندسية والمعمارية له من قبل مكاتب هندسية معتمدة للبدء بإعادة إنشائه وتأهيله على نحو نموذجي.
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