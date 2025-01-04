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بالسكاكين .. فيديو يوثق قتالاً دموياً بين روسي وأوكراني

1/4/2025 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعيداً عن التقنيات الحربية العالية باستخدام المسيرات والصواريخ فوق الصوتية بين موسكو وكييف، وقعت معركة دامية حتى الموت بين جنديين روسي وأوكراني، وثقتها كاميرا حملها أحدهما، والسلاح هو سكين فقط.
وأظهر الفيديو المروع جندياً روسياً يدعى يوتا ملطخاً بالدماء، بعدما تمكن من قتل جندي أوكراني في صراع بالسكاكين.
كما أمكن رؤية الرجلين وهما يفتحان النار على بعضهما البعض بالقرب من أنقاض مبنى تعرض للقصف
فيما سمع الأوكراني وهو يقول بغضب: "لقد جئتم لغزو وطني".
بعد ذلك تمكن الأوكراني من الوصول إلى خصمه والاستيلاء على بندقيته الآلية روسية الصنع، ما أدى إلى صراع قام خلاله الروسي بسحب سكينه وطعن منافسه في فخذه.
وسمع المقاتلان يتبادلان السباب، قبل أن ينتصر الجندي الروسي في معركة السكاكين ويسقط الأوكراني على الأرض بعد إصابته، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كما وثقت الكاميرا الجندي الأوكراني وهو ينزف بغزارة، ويرسل رسالة إلى والدته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، قائلاً: "هذا كل شيء يا أمي"، ثم يقترب الجندي الروسي من المقاتل الجريح ويجلس بجانبه. ليصرخ الأوكراني قائلاً له: "لقد قطعت جسدي بالكامل اتركني ألتقط أنفاسي إنه مؤلم بشدة".
وبينما كان يرقد جريحاً، ناشد الأوكراني الروسي أن يتركه يموت وحيداً ثم حياه قائلاً: "اتركني أموت وحيداً.. أرجوك ارحل.. شكراً لك، لقد كنت أفضل مقاتل في العالم، ويختتم حديثه بالقول: "وداعاً، كنت الأفضل"، فما كان من المقاتل الروسي إلا أن قال له: "وداعاً".
في حين أمكن رؤية سكين الجندي الروسي بشكل واضح وهو يتراجع، والدماء على وجهه، ثم يقوم الأوكراني المهزوم بسحب الدبوس الموجود على قنبلته اليدوية في محاولة لإنهاء حياته.
وأدى انفجار القنبلة اليدوية إلى إصابة الأوكراني بمزيد من الإصابات، حيث انفجرت يده، لكنه لا يزال على قيد الحياة.
ووقع القتال في منطقة ترودوف، في أوكرانيا، ويعتقد أنه تم تصويرها قبل أشهر، ولكنها خرجت إلى العلن الساعات الماضية فقط.
هذا ويعتقد أن المقاتل الروسي من ساخا في شمال سيبيريا، وطالب معلقون روس بمنحه وسام الشجاعة.
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