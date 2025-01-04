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ميانمار.. الإفراج عن 6 آلاف سجين بمناسبة عيد الاستقلال

1/4/2025 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت قناة "إم آر تي في" التلفزيونية في ميانمار بأن السلطات أعلنت العفو عن 5864 سجينا بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال البلاد.
وقالت القناة: "بموجب عفو بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال ميانمار، سيتم قريبا إطلاق سراح 5864 سجينا من السجون".


وأعلنت دولة بورما (ميانمار الآن) استقلالها عن بريطانيا، التي كانت بورما مستعمرة لها لمدة قرن ونصف، في 4 يناير 1948. ويتم الاحتفال بهذا اليوم باعتباره يوم استقلال ميانمار. وفي هذا العيد من كل عام، تعلن سلطات البلاد في هذا اليوم عفوا وتطلق سراح ما بين عدة مئات إلى عدة آلاف من السجناء.

RT

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