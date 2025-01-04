الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب طولكرم
التاريخ
1/4/2025 6:10:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجزا طيارا عسكريا على شارع الكفريات جنوب طولكرم.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال تمركزت وسط شارع الكفريات، وأوقفت عشرات المركبات المارة خاصة الداخلة إلى مدينة طولكرم، وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها، ما تسبب في اصطفاف طابور طويل من المركبات في المنطقة.
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