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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب طولكرم

1/4/2025 6:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجزا طيارا عسكريا على شارع الكفريات جنوب طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال تمركزت وسط شارع الكفريات، وأوقفت عشرات المركبات المارة خاصة الداخلة إلى مدينة طولكرم، وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها، ما تسبب في اصطفاف طابور طويل من المركبات في المنطقة.

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