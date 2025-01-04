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فتح : المطلوب من حماس اعلان ان الحكومة الفلسطينية تمثل كل الجغرافيا ولا حاجة للجان لادارة القطاع

1/4/2025 6:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN/
قال الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قطاع غزة منذر الحايك في معرض رده على البيان الصادر عن حركة حماس والذي دعا فتح الى قبول تشكيل لجنة اجتماعية لادارة قطاع غزة ان تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ مشيرا الى ان منظمة التحرير وذراعها التنفيذي و هو السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع.

وقال الحايك في تصريح ل PNN صباح اليوم السبت ان على حركة حماس أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة وأن تدرك تماماً خطورة الموقف.

وتسائل الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة لماذا لا تخرج حماس ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني.
مضيفا لماذا نشكل لجان لا تخدم الكل الفلسطيني وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت يوجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينيا وعربيا ودوليا.

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