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إعادة انتخاب الجمهوري مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأميركي

1/4/2025 5:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعيد مساء أمس الجمعة، انتخاب الجمهوري مايك جونسون، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعدما صوت لصالحه نائبان إضافيان من حزبه، بحسب واشنطن تايمز.
ويحظى النائب المنتخب عن لويزيانا والبالغ 52 عاما، بدعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بحيث كان بحاجة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات ليحظى مجدّدا بهذا المنصب الذي يعتبر ثاني أهمّ المناصب السياسية في الولايات المتحدة بعد الرئاسة.
وصوت 3 جمهوريين من حزبه لمرشّحين آخرين، ولم يتسنّ لجونسون الحفاظ على المنصب سوى بعد مفاوضات مطوّلة أفضت إلى عدول نائبين جمهوريين عن خيارهما.
بترا










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