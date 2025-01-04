إعادة انتخاب الجمهوري مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأميركي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعيد مساء أمس الجمعة، انتخاب الجمهوري مايك جونسون، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعدما صوت لصالحه نائبان إضافيان من حزبه، بحسب واشنطن تايمز.
ويحظى النائب المنتخب عن لويزيانا والبالغ 52 عاما، بدعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بحيث كان بحاجة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات ليحظى مجدّدا بهذا المنصب الذي يعتبر ثاني أهمّ المناصب السياسية في الولايات المتحدة بعد الرئاسة.
وصوت 3 جمهوريين من حزبه لمرشّحين آخرين، ولم يتسنّ لجونسون الحفاظ على المنصب سوى بعد مفاوضات مطوّلة أفضت إلى عدول نائبين جمهوريين عن خيارهما.
بترا
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