الأشغال تنجز 186 مشروعا بقيمة 311.7 مليون دينار العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان، 186 مشروعًا خلال عام 2024، ضمن إدارات الطرق والأبنية والمحافظات في الوزارة، بقيمة بلغت 311.7 مليون دينار.



وقال الناطق الإعلامي بالوزارة عمر محارمة، إن هناك 145 مشروعا قيد الإنجاز بقيمة بلغت 360.8 مليون دينار، في حين بلغ عدد المشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي 343 مشروعا بقيمة 165.8 مليون دينار.



وأوضح المحارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إدارة الطرق أنجزت خلال العام الماضي 42 مشروعا بقيمة 167.5 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز 35 مشروعا بقيمة 56.3 مليون دينار، مشيرًا إلى ان الوزارة أدرجت 17 مشروعا بقيمة 19.8 مليون دينار لعام 2025.



وعن المشاريع المنجزة في إدارة الابنية خلال العام الماضي، قال المحارمة إن الوزارة أنجزت 57 مشروعا بقيمة 130.5 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز 41 مشروعا بقيمة 294.8 مليون دينار، وأدرجت 69 مشروعا العام الحالي بقيمة 125 مليون دينار.



وأشار إلى أن المشاريع المنجزة في إدارة المحافظات للعام الماضي بلغت 87 مشروعا بقيمة 13.7 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز 69 مشروعا بقيمة 9.8 مليون دينار، وأدرجت 257 مشروعا للعام الحالي بقيمة 20.9 مليون دينار في 14 منطقة اغلبها محافظات.

وحول لجان التفتيش الرقابية للمشاريع لمجلس البناء الوطني للعام الماضي، بلغ عدد المشاريع التي تم زيارتها 706، ونسبة المشاريع التي تم تصويبها من المشاريع التي تم ايقافها 340 أي ما نسبته 69.67 بالمئة، في حين قل عدد المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة وإلغاء جدران القص، وعدد شكاوي العمارات السكنية 26.



أما التحديثات التي طرأت على كودات البناء للعام الماضي لمجلس البناء الوطني، تمثلت باستحداث كودة الهيدولوجي، وكودة المستشفيات الخضراء، وكودة الإنارة الخارجية، وكودة العزل الحراري، وكودة الطاقة الشمسية، وكودة المباني الموفرة للطاقة، وكودة الصوتيات.



وحول المشاريع التي نفذتها وقيد التنفيذ وقيد الدراسة للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، قال المحارمة إن المؤسسة أنشأت بنية تحتية وتم طرح 433 قطعة ارض للاستفادة وصيانة 44 شقة وانشاء 10 اكشاك، فيما بلغت المشاريع قيد التنفيذ 288 قطعة ارض وصيانة 10 شقق وانشاء 7 مخازن، اما المشاريع قيد الدراسة فبلغ عدد القطع 677 قطعة ارض.



وبلغ عدد العطاءات التي احالتها دائرة العطاءات الحكومية العام الماضي في جميع المجالات والعطاءات قيد اجراءات الشراء، والتي تم الاعلان عنها في الصحف ولم يتم ايداع عروضها 94 عطاءً بقيمة 226.948 مليون دينار.