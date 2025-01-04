زمن الـباركود سينتهي قريباً.. بماذا سيتم استبداله؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من المقرر أن تختفي الرموز الشريطية (الباركود) لصالح رموز الاستجابة السريعة الحديثة. فبعد أكثر من 50 عاماً من الانتشار، تستعد المنظمة التي تشرف على الرموز الشريطية عالميًا لإرسالها إلى سلة الذكريات، حيث ستصبح جزءًا من الماضي.



وتقول GS1، وهي منظمة دولية غير ربحية تحافظ على المعيار العالمي للرموز الشريطية، إنها ستحل محلها نسخة مربعة جديدة قادرة على تخزين المزيد من المعلومات حول المنتجات، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميل.



وقالت آن جودفري، الرئيسة التنفيذية لشركة GS1 في المملكة المتحدة، إن ما يقرب من نصف تجار التجزئة البريطانيين قاموا بالفعل بتحديث صناديق الدفع الخاصة بهم لاستيعاب الرموز الجديدة.



وقالت: "كان هذا قيد التنفيذ لبعض الوقت، لكن كوفيد-19 سرَّعه حقاً. فأثناء الوباء، اعتاد الجميع على توجيه هواتفهم نحو رموز الاستجابة السريعة في الحانات والمطاعم للوصول إلى القوائم. وعلى نحو متزايد، تظهر أكواد الاستجابة السريعة التي تعرض أجزاء من المعلومات على واجهة العديد من المنتجات".



وسنقول وداعاً قريباً جداً للرمز الشريطي القديم. سيحتوي كل منتج على رمز QR واحد فقط يحمل جميع المعلومات التي تحتاجها. فلا يمكن للرموز الشريطية التقليدية أن تحمل سوى سبع قطع من المعلومات الأساسية، مثل: اسم المنتج، الشركة المصنعة، النوع، الحجم، الوزن، اللون، والأهم من ذلك السعر.



تضيف جودفري: "لقد أصبحت الرموز الشريطية حاسمة للغاية في التشغيل اليومي. أصبح من المستحيل شراء أي منتج ما لم يكن عليه رمز شريطي. وعندما يتم مسحها ضوئياً عند الصندوق، يتم مطابقة الرقم الموجود على الرمز الشريطي مع قاعدة بيانات هائلة من المنتجات لضمان تحصيل العملاء للرسوم بشكل صحيح".



في المقابل، تحتوي أكواد الاستجابة السريعة الجديدة على مزيد من المعلومات حول المنتجات، مثل مكوناتها، مسببات الحساسية، وحتى اقتراحات الوصفات التي يمكن للمستهلكين الوصول إليها عبر هواتفهم الذكية.



وقالت جودفري: "الرموز الشريطية القديمة تفعل ما هو مكتوب على العلبة: تصدر صوتاً، وتخبرك بالسعر، وتخرج من المتجر. لكن مستهلكي اليوم يريدون مزيداً من المعلومات حول المنتجات التي يشترونها. الجيل القادم من الرموز سيعطي قوة أكبر للمستهلك. سيتعين على تجار التجزئة الترقية أو التخلف عن الركب".



نبذة تاريخية

تم اختراع الرموز الشريطية من قبل خريجي العلوم الأمريكيين نورمان جوزيف وودلاند وبرنارد سيلفر في أواخر الأربعينيات، لكنها لم تظهر في المتاجر حتى عقود لاحقة. وكان أول منتج مُشفَّر على الإطلاق عبارة عن علبة علكة "Wrigley's Juicy Fruit" في أحد المتاجر الكبرى في أوهايو عام 1974.

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