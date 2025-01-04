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التعليم العالي تعلن عن جوائز التميز للباحثين والعلماء كومستيك

1/4/2025 5:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن جوائز التميز للباحثين والعلماء للعام 2025.
وبينت الوزارة أن الجوائز مقدمة من اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيا التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (كومستيك)، والتي تُمنح كل عامين للاعتراف بالإنجازات المتميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا داخل الدول الأعضاء، وتحمل الجوائز التي ستمنح للفائزين شهادة موقعة من رئيس جمهورية باكستان الإسلامية/ رئيس الكومستيك.
وأشارت الوزارة إلى أن الجوائز تمنح في المجالات التالية: جوائز الكومستيك للمساهمة مدى الحياة في مجالات علم الأحياء والكيمياء (جائزة نقدية بقيمة 8000 دولار أمريكي لكل منهما)، جوائز للتميز في العلوم والتكنولوجيا، وجائزة كومستيك للباحثين الشباب (أقل من 40 عامًا بحلول 31-3-2025) بقيمة 4000 دولار أمريكي ، وأفضل كتاب علمي (نشرته دار نشر دولية خلال عامي 2023-2024) بقيمة 4000 دولار أمريكي ، وجائزة براءة الاختراع (سيتم النظر في براءات الاختراع المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية) بقيمة 4000 دولار أمريكي ، وأفضل ورقة بحثية في مجالات : (علم الأحياء، الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء) بقيمة 2500 دولار أمريكي لكل منهم)، وجائزة كومستيك للتميز في التواصل العلمي، مقدراها 2500 دولار أمريكي .
وبينت الوزارة أن آخر موعد لتلقي الطلبات 31-3-2025، لافتة إلى أنه يمكن تقديم الطلبات لهذه الجوائز والحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط الإلكتروني:
بترا









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