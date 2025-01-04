الأعلى لذوي الإعاقة: إنجازات نوعية للتمكين والدمج عام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد عام 2024 جهوداً حثيثة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحقيق خطوات نوعية نحو الدمج الكامل في المجتمع، ما يؤكد الإرادة السياسية القوية للأردن لتعزيز حقوقهم وقضاياهم وتضمينها في السياسات والبرامج التنموية.



وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق ذوي الإعاقة عام 2024، كان استكمال الجهود للتحضير للقمة العالمية الثالثة للإعاقة التي ستعقد في برلين نيسان المقبل، من خلال استضافة الأردن فعاليات المؤتمر متعدد الأقاليم التحضيري للقمة، بحضور 500 جهة من منظمات دولية وجهات حكومية عربية وإقليمية ودولية وأكاديميين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التزامات الدول والمنظمات لدعم حقوق ذوي الإعاقة.



وذكر انه على ذات الصعيد، عقد المجلس بالتعاون مع الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة ومشروع شامل، الممول من قبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (المملكة المتحدة) جلسات تشاورية حول أولويات المنظمات ضمن محاور القمة المقبلة، وبحث موضوع "الحماية الاجتماعية الدامجة لذوي الإعاقة"، بمشاركة 235 ممثلاً عن منظمات ذوي الإعاقة.



كما أطلق المجلس حملة ترويجية للقمة العالمية للإعاقة تحت شعار "بدونا ما بتزبط"، وتزامن مع إطلاق الحملة إضاءة موقع جبل القلعة الأثري الذي يعد أحد أهم المواقع الأثرية والسياحية في عمان، وتهدف الحملة للترويج لأهمية وأهداف القمة العالمية المقبلة من خلال إطلاق مجموعة من الرسائل التوعوية، حيث تعتمد الحملة على ترويج هذه الرسائل من خلال منصات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات ومواد توعوية متنوعة وبطرق إبداعية وأشكال ميسرة تتيح الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف الحملة دول الإقليم وعددا من الدول المختارة في كل من إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.



وفي مجال التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ذكر الزيتاوي انه تم إطلاق ملتقى لتعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا في القطاع الخاص، بهدف إيجاد فرص وشراكات تساهم في تحقيق الاستقلالية والتمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة في المملكة وتعزيز دورهن في المجتمع.



وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية، في انتخابات مجلس النواب الـ 20 عمل المجلس بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب، على خطة تنفيذية لحفز مشاركة ذوي الإعاقة، تضمنت التوعية بأهمية مشاركتهم وتجهيز مراكز اقتراع نموذجية وتدريب الكوادر الانتخابية على التعامل الحقوقي والتواصل الفعّال، كما نظّم المجلس برامج تدريبية للجهات الرقابية والإعلامية حول الرقابة الانتخابية وتناول مشاركة ذوي الإعاقة، كما نفذ حملة توعوية إعلامية لضمان وصول جميع الرسائل والمواد التوعوية الخاصة بالعملية الانتخابية للناخبين من ذوي الإعاقة، حيث حصدت الحملة 934642 نسبة مشاهدة.



وفي مجال تقديم المساعدة القانونية لذوي الإعاقة خلال انتخابات مجلس النواب 2024، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة للانتخاب والمركز الوطني لحقوق الانسان ونقابة المحامين الأردنيين، بهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية لهم في جميع مراحل العملية الانتخابية، مع تعزيز حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات وفق أحكام القانون.



وعلى صعيد تهيئة المباني والمرافق العامة لذوي الإعاقة، قام المجلس بتقديم الدعم الفني لتهيئة 405 مبان في القطاعين العام والخاص شملت 95 مدرسة من المدارس المعتمدة كمراكز اقتراع نموذجية لهم خلال الانتخابات النيابية الماضية في أقاليم المملكة الثلاثة، وتم عمل قوائم تحقق لتهيئة 32 فندقا فئة 4 و5 نجوم في البحر الميت والعاصمة عمان، بالإضافة إلى 32 قائمة تحقق لتهيئة المطاعم السياحية فئة 4 و 5 نجوم، كما وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في 147 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى ترجمة 169 فيلما توعويا بلغة الإشارة.



ومن خلال مديرية الأمن العام وبالتعاون مع المجلس، تم تجهيز 10 مراكز أمنية في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية، لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على جميع الخدمات، بما يشمل استدعاء مترجمي لغة الإشارة في التحقيقات، وتوفير مركبات مهيأة لنقل الموقوفين والمحكومين ذوي الإعاقة، وتحويل المطبوعات التوعوية إلى أشكال ميسرة مثل "برايل"، الخط المكبر، الصيغ الإلكترونية وترجمتها بلغة الإشارة، لضمان فهم مضامينها وإتاحة محاضر التحقيق لهم.



وفيما يخص البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، حصل 17138 منهم على البطاقة وتم اعتمادها، لمن تنطبق عليهم شروط القبول للمنافسة على المقاعد المخصصة لقبول الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات الأردنية في مرحلتي البكالوريوس والتجسير، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحصول على خصم جامعي على الرسوم المنصوص عليها في القانون في البرنامجين العادي والموازي في الجامعات الرسمية، وذلك اعتباراً من العام الجامعي 2024-2025.



ووفقا لخطة عمل تتضمن آليات المتابعة والتقييم لعمل اللجان الطبية وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في أقاليم المملكة الثلاث، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين، بهدف تقييم وتشخيص المتقدمين منهم بطلب الحصول على البطاقة التعريفية، وتفويض المعهد بإدارة عملية التقييم والتشخيص للراغبين بالحصول على البطاقة التعريفية من خلال تشكيل وإدارة عمل اللجان الطبية الفنية في أقاليم المملكة الثلاث.



وفي مجال تيسير سبل الوصول إلى مرافق العدالة، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع وزارة العدل لتحسين وصولهم إلى مرافق العدالة، تضمنت دعم البنية التحتية وفق كودة متطلبات البناء، وتهيئة مباني الوزارة ومحكمة السلط الابتدائية والمواقع الإلكترونية، وتعزيز وصولهم للمعلومات، كما شملت المذكرة تبادل الخبرات وتدريب الكوادر لتيسير التواصل مع تقديم دعم فني لتقييم جاهزية المباني لاستقبالهم.



ولضمان تهيئة المواقع الأثرية والخدمات السياحية لتكون ميسرة لهم، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، بهدف تعزيز وصولهم إلى المرافق السياحية والمواقع الأثرية في إقليم البترا، وضمان توفير متطلباتهم فيها.



وانطلاقاً من سعي المجلس لتعزيز ممارسة ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم بشكل كامل دون عوائق، قال الزيتاوي أن المجلس أطلق الدورة الثانية من جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة 2024، لتكريم أكثر المباني تيسيراً في الوصول من حيث المرافق مثل (المنحدرات والمصاعد ودورات المياه)، والوصول إلى المعلومات عبر المواقع الإلكترونية والمطبوعات الميسرة، إضافة إلى الترتيبات التيسيرية كاستخدام برايل، لغة الإشارة، والتكنولوجيا المساندة.



وضمن مشروع "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم إلى الخدمات "والممول من منظمة CBM كريستان بلايند ميشن، تم تقديم تدريبات بناء قدرات للكوادر العاملة في الجمعيات المستهدفة من المشروع في المفرق والكرك - الغور الصافي والطفيلة، كما تم الانتهاء من أعمال تهيئة 20 منزلا لأشخاص من ذوي الإعاقة في المناطق التي يستهدفها المشروع في محافظة المفرق منطقة البادية الشمالية والكرك منطقة الأغوار الجنوبية والطفيلة، خاصة تهيئة المرافق الصحية ومداخل المنازل لذوي الإعاقة الحركية.



وبهدف تعزيز إشراك ذوي الإعاقة ودمجهم وتطوير قدراتهم ضمن برنامج زمالة المياه الوطني، أبرم المجلس ووزارة المياه والري مذكرة تفاهم بهدف تنسيق وتوجيه الجهود لتعزيز مشاركتهم في قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة لهم.



وفي إطار جهود المجلس المستمرة لضمان حقوقهم في التعليم وتعزيزها، أطلق المجلس ووزارة التربية والتعليم الخطة التنفيذية للاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2024-2027)، استنادا إلى قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، بهدف توفير بيئة تعليمية دامجة وداعمة، حيث تضمنت محاور أساسية كالتشريعات وكسب التأييد والمسح والتشخيص وإمكانية الوصول وبرامج تعليمية نوعية، وركزت على مرحلة ما قبل المدرسة وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة غير الملتحقين، مع تعزيز الأبحاث وقواعد البيانات لدعم التعليم الدامج.



وفي السياق ذاته، قال الزيتاوي انه تم تنفيذ مشروع تطوير لغة الإشارة الأكاديمية في مدارس الطلبة الصم، الأول من نوعه في الأردن، لتطوير التعليم للطلبة الصم وضعاف السمع من الروضة حتى الثانوية العامة، حيث شمل المشروع حصر المصطلحات الأكاديمية غير المتوفرة بلغة الإشارة واستحداث 2000 مصطلح إشاري جديد، واعتمادها ضمن القاموس الإشاري الأردني، وإتاحتها مجانا عبر موقع "سوسل" العالمي.



كما قدم المجلس خدمات تعليمية وتدريبية والتدخل المبكر والمنتسوري والخدمات المساندة لنحو 1344 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مذكرة تفاهم مع وقفية الحاجة رفيقة.



وفي مجال رفع الوعي وبناء القدرات عقد المجلس أكثر من 153 جلسة وبرنامجا توعويا استهدفت 3455 مشاركًا، تناولت قضايا كإتيكيت التواصل، والتعليم الدامج، وتحليل السلوك، وتشريعات العمل، ومعايير التنمية الدامجة، إلى جانب التدريب على تقديم الشكاوى والمشاركة السياسية والتكنولوجيا المساندة.



وسعياً من المجلس لتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حمايتهم ووصولهم الى خدمات الحماية من العنف، نفذ 66 جلسة توعوية، استهدفت العاملين والعاملات في مجال الحماية من العنف وتأهيل الضحايا، بهدف تعريفهم على الأساليب التي يمكن اتباعها عند التعامل مع الناجين من العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وآليات الكشف عن حالات العنف والتعامل معها.



وبين الزيتاوي أنه في مجال دعم تغيير الصورة النمطية في الاعلام تجاههم، استمر المجلس بتنظيم المسابقة الإعلامية السنوية التي أطلقها لأول مرة عام 2021 بهدف تشجيع الإنتاج الإعلامي الإبداعي الذي يسهم في تعزيز ثقافة التنوع واحترام الاختلاف، وتسليط الضوء على التحديات والمعيقات التي تواجههم بدلاً من التركيز على الإعاقات نفسها، وتحفيز العاملين في مجال الإعلام على الابتكار وإنتاج نماذج حقوقية تسلط الضوء على قصص النجاح والممارسات الإيجابية لذوي الإعاقة.



وبهدف التحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة، تابع المجلس 1405 استفسارات وشكاوى واردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وتسويتها مع الجهات المعنية، كما قام بمتابعة عدد من الادعاءات من أهالي ذوي إعاقة تركزت على الإيذاء الجسدي والنفسي ورفض بعض الجهات التعليمية استقبالهم في المدارس، حيث تم معالجتها مع الجهات المعنية وإجراء ما يلزم.



يذكر أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أثبت أن العمل المتواصل والشراكات الفاعلة هما المفتاح لتحقيق تحول جذري في واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الإنجازات النوعية التي حققها عام 2024 تأتي تأكيداً على التزام الأردن بتعزيز الدمج المجتمعي، ليس فقط كهدف وطني بل كنهج يكرس المساواة ويوفر الفرص للجميع، وأن استدامة هذه الانجازات يتطلب وعيا مجتمعيا ومزيدا من التكاتف لدعم حقوقهم وجعلها أولوية دائمة على الأجندة الوطنية والدولية.