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مدفأة تسبّبت بكارثة... وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك

1/4/2025 5:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - افاد مصدر امني ، صباح السبت، عن ورود بلاغ إلى مديرية شرطة الكرك بوفاة رضيع و6 حالات اختناق اثر احتراق منزل بسبب مدفئة حطب.


وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان كوادر الدفاع المدني تحركت للمكان وتعاملت مع الحادثة ونقلت الاصابات الى مستشفى الكرك الحكومي ، مشيراً ان جميع الحالات من الجنسية السورية .

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