مدفأة تسبّبت بكارثة... وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك

مدفأة تسبّبت بكارثة... وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك
التاريخ
1/4/2025 5:08:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - افاد مصدر امني ، صباح السبت، عن ورود بلاغ إلى مديرية شرطة الكرك بوفاة رضيع و6 حالات اختناق اثر احتراق منزل بسبب مدفئة حطب.
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان كوادر الدفاع المدني تحركت للمكان وتعاملت مع الحادثة ونقلت الاصابات الى مستشفى الكرك الحكومي ، مشيراً ان جميع الحالات من الجنسية السورية .
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