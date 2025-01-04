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وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق

1/4/2025 5:08:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصلت أول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق اليوم السبت، كانت الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السوري.
وتنقل طائرة المساعدات 15 طنا من المواد الطبية والإغاثية، وسيتولى الهلال الأحمر السوري توزيعها مساهمة في تلبية جزء من احتياجات السوريين.


وقال السفير المصري في بيروت علاء موسي إن مصر قد ترسل طائرات مساعدات أخرى حسب الحاجة وفقا للتنسيق مع الجانب السوري.

RT

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