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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1/4/2025 4:38:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) --

الرابع من يناير
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1981 - إشهار الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وتعنى بدور توعوي في المجتمع حول هذه الآفة ومكافحتها.
2012 - مؤسسة البترول الكويتية وشركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك) توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروع مشترك يستهدف تشييد مصفاة ومجمع بتروكيماويات في جنوبي الصين بقيمة تسعة مليارات دولار أمريكي.
2017 - وزارة الصحة تدشن نظام نقل معلومات المرضى بين سيارات الإسعاف وأقسام الحوادث في المستشفيات من خلال البث المرئي المباشر مما يساهم في سرعة تشخيص المصاب وعلاجه بأقل وقت ممكن.
2017 – وفاة وزير التجارة والصناعة السابق هشام العتيبي عن عمر ناهز 71 عاما. وقد شغل أيضا منصب المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).
2021 – وزارة النفط تعلن اكتشاف حقلين نفطيين في الطبقات الجوراسية: الأول في حقل (حومة) شمال غربي البلاد والآخر في حقل (القشعانية) إضافة إلى اكتشاف امتداد للجزء الشمالي من حقل (برقان).
2021 - وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يعلن التوصل إلى اتفاق بين السعودية وقطر تفتح بموجبه الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين. (النهاية)

م ب ر / ن س ن




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