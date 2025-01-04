حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 1 (كونا) --
الرابع من يناير
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1981 - إشهار الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وتعنى بدور توعوي في المجتمع حول هذه الآفة ومكافحتها.
2012 - مؤسسة البترول الكويتية وشركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك) توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروع مشترك يستهدف تشييد مصفاة
ومجمع بتروكيماويات في جنوبي الصين بقيمة تسعة مليارات دولار أمريكي.
2017 - وزارة الصحة تدشن نظام نقل
معلومات المرضى بين سيارات الإسعاف وأقسام الحوادث في المستشفيات من خلال البث المرئي المباشر مما يساهم في سرعة تشخيص
المصاب وعلاجه بأقل وقت ممكن.
2017 – وفاة وزير التجارة والصناعة السابق هشام العتيبي عن عمر ناهز 71 عاما. وقد شغل أيضا منصب المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).
2021 – وزارة النفط تعلن اكتشاف حقلين نفطيين في الطبقات الجوراسية: الأول في حقل (حومة) شمال غربي البلاد والآخر في حقل (القشعانية) إضافة إلى اكتشاف امتداد للجزء الشمالي من حقل (برقان).
2021 - وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يعلن التوصل إلى اتفاق بين السعودية وقطر تفتح بموجبه الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
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