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تقرير متخصص: ارتفاع سيولة البورصة في 2024 بنسبة 8ر42 في المئة لتبلغ 8ر14 مليار دينار

1/4/2025 4:38:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سيولة بورصة الكويت ارتفعت في عام 2024 بنسبة 8ر42 في المئة لتبلغ نحو 833ر14 مليار دينار كويتي (نحو 240ر45 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع نحو 386ر10 مليار دينار (نحو 677ر31 مليار دولار) في عام 2023.
وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت إن معدل دوران الأسهم للشركات المدرجة في البورصة ارتفع من 7ر25 في المئة لعام 2023 إلى نحو 7ر33 في المئة لعام 2024.
وأشار إلى أن المعدل اليومي لقيمة التداول ارتفع بنحو 4ر39 في المئة حيث بلغ نحو 8ر59 مليون دينار (نحو 3ر182 مليون دولار) مقابل نحو 9ر42 مليون دينار (نحو 8ر130 مليون دولار) لمعدل عام 2023.
ولفت التقرير إلى أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداء إيجابيا مع نهاية عام 2024 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2023 إذ بلغ مستوى 5ر7362 نقطة أي بارتفاع بنحو 3ر545 نقطة أو بنسبة 0ر8 في المئة مقارنة مع مستوى 3ر6817 نقطة.
وأضاف أن "أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2024 كانت قد تحققت بتاريخ 13 مارس عندما بلغ 6ر7473 نقطة وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 17 أبريل عندما بلغ 1ر6910 نقطة".
وذكر التقرير أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام بلغت نحو 5ر43 مليار دينار (نحو 6ر132 مليار دولار) وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2023 يلاحظ أنها حققت ارتفاعا بنحو 2ر3 مليار دينار (نحو 7ر9 مليار دولار) أو نحو 0ر8 في المئة.
وأوضح أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية بلغ 112 شركة في حين سجلت 30 شركة انخفاضات متباينة بينما لم تتغير قيمة شركة واحدة.
وبين التقرير أن أكبر ارتفاع مطلق في القيمة كان من نصيب قطاع البنوك بنحو 19ر2 مليار دينار (نحو 6ر6 مليار دولار) تلاه قطاع الخدمات المالية بارتفاع بنحو 18ر1 مليار دينار (نحو 5ر3 مليار دولار) بينما سجلت قيمة قطاع الصناعة أكبر انخفاض بنحو 9ر613 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار).
وأكد أن قطاع البنوك ما زال هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 1ر61 في المئة وسيولته البالغة نحو 9ر32 في المئة من جملة سيولة البورصة كما حصد قطاع الخدمات المالية نحو 3ر11 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة وعلى نحو 1ر30 في المئة من سيولتها أي أن مساهمته في السيولة 7ر2 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية ما يعني تسجيله ارتفاعا كبيرا في مستوى سيولته.
وأضاف أن قطاع الاتصالات كان ثالث أكبر المساهمين بنحو 1ر7 في المئة من قيمة شركات البورصة وحاز نحو 4ر3 في المئة من سيولتها.
ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات الرابحة بلغ نحو 113 شركة من أصل 138 شركة أعلنت بياناتها المالية حيث حققت الشركات الرابحة نحو 16ر2 مليار دينار (نحو 5ر6 مليار دولار) خصم منها نحو 9ر41 مليون دينار (نحو 7ر127 مليون دولار) مثلت نصيب خسائر 25 شركة.
وأضاف أن قطاع البنوك ساهم بنحو 6ر58 في المئة من أرباح البورصة المطلقة تلاه قطاع الخدمات المالية بنحو 5ر11 في المئة من الأرباح كما شارك 11 قطاعا من أصل 13 قطاعا ناشطا بالباقي أو 9ر29 في المئة من تلك الأرباح المطلقة.
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية إلى جانب تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى كافة.
كما لعبت بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)

م ك ع / ن و ف




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