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مسؤول أممي يدعو لإجراء تحقيقات حول هجمات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الصحي في غزة

1/4/2025 4:38:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 1 (كونا) -- دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء تحقيقات "مستقلة وشاملة" في كل هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والبنية الأساسية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي في قطاع غزة.
جاء ذلك في إحاطة قدمها تورك في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة بدعوة من الجزائر التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر يناير الجاري لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الصحية في القطاع.
وشدد تورك في الإحاطة التي قدمها عبر الاتصال المرئي على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تحترمها الأطراف كافة في كل الأوقات.
واستشهد بتقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024 وثق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.
وتطرق المسؤول الأممي كذلك إلى الدمار الذي ألحقته هجمات جيش الاحتلال في 27 ديسمبر الماضي بمستشفى (كمال عدوان) وهو آخر المستشفيات العاملة في شمال قطاع غزة.
وشدد تورك أيضا على ضرورة أن تميز العمليات العسكرية دائما بين الأهداف العسكرية والمدنيين والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف والتناسب واتخاذ الحيطة أثناء شن الهجمات.
واعتبر الفشل في احترام تلك المبادئ "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني" مضيفا أن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يعالج بها المرضى والجرحى "جريمة حرب".
وأضاف أنه "تحت ظروف معينة فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب".
وذكر تورك أن الاحتلال الإسرائيلي في معظم الحالات يدعي أن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية من الجماعات المسلحة الفلسطينية.
ونبه المسؤول الأممي إلى أن الاحتلال لم يقدم معلومات كافية لإثبات تلك الادعاءات التي غالبا ما تكون "غامضة وواسعة النطاق وفي بعض الحالات يبدو أنها تتناقض مع المعلومات المعلنة".
وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن "كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم" مشيرا إلى أن أساليب الاحتلال الإسرائيلي في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار ما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي.
وكان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أعلن الأول من أمس الخميس أن بلاده التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري دعت المجلس إلى الاجتماع يوم الجمعة من أجل مناقشة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الصحية في قطاع غزة.
وأكد بن جامع أن قضية فلسطين سترفع إلى مستوى وزاري يقوده وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف متعهدا بمواصلة بلاده "تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين والوضع الكارثي في قطاع غزة". (النهاية)

ع س ت / م ع ع




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