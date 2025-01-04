(بنتاغون) تنفي وجود خطط لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في (عين العرب) السورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- نفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) وجود خطط أو نوايا لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا.
وقالت المتحدث باسم (بنتاغون) سابرينا سينغ في إيجاز صحفي أمس الجمعة تعليقا على أنباء متداولة عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في (عين العرب) "لقد أطلعت على بعض التقارير وتلقيت أسئلة حول ذلك.. لا توجد أي خطط لبناء قاعدة عسكرية في (كوباني) لذا لست متأكدة من مصدر هذه المعلومات".
وأضافت سينغ "نحن نواصل العمل والتركيز على مهمتنا التي تعرفون أنها سبب وجودنا في سوريا وهي ضمان الهزيمة الكاملة" لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مؤكدة أنه "ليست هناك نية أو خطة في الوقت الحالي لإنشاء قاعدة للقوات الأمريكية" في (عين العرب).
وذكرت أن الولايات المتحدة تدعم سلامة أراضي سوريا وعملية الاستقرار السياسي فيها مشيرة إلى أن ذلك "ليس ممكنا دون القضاء على (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى".
وكانت (بنتاغون) قد أكدت الشهر الماضي أن ألفي جندي أمريكي موجودون في سوريا حاليا. (النهاية)
ا م م / م ع ع
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