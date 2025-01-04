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(بنتاغون) تنفي وجود خطط لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في (عين العرب) السورية

1/4/2025 4:38:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- نفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) وجود خطط أو نوايا لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا.
وقالت المتحدث باسم (بنتاغون) سابرينا سينغ في إيجاز صحفي أمس الجمعة تعليقا على أنباء متداولة عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في (عين العرب) "لقد أطلعت على بعض التقارير وتلقيت أسئلة حول ذلك.. لا توجد أي خطط لبناء قاعدة عسكرية في (كوباني) لذا لست متأكدة من مصدر هذه المعلومات".
وأضافت سينغ "نحن نواصل العمل والتركيز على مهمتنا التي تعرفون أنها سبب وجودنا في سوريا وهي ضمان الهزيمة الكاملة" لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مؤكدة أنه "ليست هناك نية أو خطة في الوقت الحالي لإنشاء قاعدة للقوات الأمريكية" في (عين العرب).
وذكرت أن الولايات المتحدة تدعم سلامة أراضي سوريا وعملية الاستقرار السياسي فيها مشيرة إلى أن ذلك "ليس ممكنا دون القضاء على (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى".
وكانت (بنتاغون) قد أكدت الشهر الماضي أن ألفي جندي أمريكي موجودون في سوريا حاليا. (النهاية)

ا م م / م ع ع




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