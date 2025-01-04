قاض يحدد 10 يناير للنطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب في قضية أموال الصمت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 4 - 1 (كونا) -- حدد قاض في مدينة (نيويورك) يوم العاشر من يناير الجاري موعدا للنطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
في قضية "أموال الصمت" وذلك قبل عشرة أيام من الموعد المقرر لعودته إلى البيت الأبيض "من دون مواجهة أي عقوبات قانونية" لإدانته في القضية.
وذكر القاضي خوان ميرشان الذي ترأس محاكمة ترامب في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية مساء أمس الجمعة أنه لا يميل في حكمه إلى فرض عقوبة السجن على ترامب الذي دانته هيئة محلفين في مايو الماضي ب34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في إطار القضية.
وأيد ميرشان إدانة ترامب في القضية وعبر عن رفضه جهود الرئيس المنتخب لإلغاء حكم هيئة المحلفين بسبب إعادة انتخابه في نوفمبر الماضي.
وأوضح أن عدم فرض أي عقوبة على الرئيس المنتخب من شأنه أن يجعل القضية "منتهية" بالأساس مع السماح لترامب بمواصلة استئناف الإدانة.
وسيسمح القاضي لترامب بالظهور في جلسة النطق بالحكم افتراضيا لتخفيف مخاوف الرئيس المنتخب بشأن "المتطلبات العقلية والجسدية خلال فترة الانتقال هذه".
ومن المقرر أن يقام حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في 20 يناير الجاري بعد فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي. (النهاية)
ع س ت / م ع ح ع
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