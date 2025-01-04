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قاض يحدد 10 يناير للنطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب في قضية أموال الصمت

1/4/2025 4:38:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 1 (كونا) -- حدد قاض في مدينة (نيويورك) يوم العاشر من يناير الجاري موعدا للنطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت" وذلك قبل عشرة أيام من الموعد المقرر لعودته إلى البيت الأبيض "من دون مواجهة أي عقوبات قانونية" لإدانته في القضية.
وذكر القاضي خوان ميرشان الذي ترأس محاكمة ترامب في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية مساء أمس الجمعة أنه لا يميل في حكمه إلى فرض عقوبة السجن على ترامب الذي دانته هيئة محلفين في مايو الماضي ب34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في إطار القضية.
وأيد ميرشان إدانة ترامب في القضية وعبر عن رفضه جهود الرئيس المنتخب لإلغاء حكم هيئة المحلفين بسبب إعادة انتخابه في نوفمبر الماضي.
وأوضح أن عدم فرض أي عقوبة على الرئيس المنتخب من شأنه أن يجعل القضية "منتهية" بالأساس مع السماح لترامب بمواصلة استئناف الإدانة.
وسيسمح القاضي لترامب بالظهور في جلسة النطق بالحكم افتراضيا لتخفيف مخاوف الرئيس المنتخب بشأن "المتطلبات العقلية والجسدية خلال فترة الانتقال هذه".
ومن المقرر أن يقام حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في 20 يناير الجاري بعد فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع




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