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المنتخب البحريني يلتقي شقيقه العماني في نهائي (خليجي زين 26)

1/4/2025 4:38:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- يسدل الستار مساء اليوم السبت على منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بإقامة المباراة النهائية التي تجمع منتخبي البحرين وعمان على استاد (جابر الأحمد الدولي) بعد أسبوعين من المباريات التنافسية.
ويسعى المنتخب العماني إلى احراز اللقب الثالث في تاريخه بعد فوزه باللقب مرتين عامي 2009 و2017 للالتحاق بمنتخبي قطر والسعودية الفائزين باللقب ثلاث مرات معتمدا على أسلوبه الجماعي للاعبيه الذي مكنهم من تصدر مجموعتهم الأولى بعد التعادل مع الكويت (1 - 1) ثم الفوز على قطر (2 - 1) والتعادل مع الإمارات (1 - 1).
وواصل (الأحمر) العماني بقيادة هداف البطولة حتى الآن عصام الصبحي تميزه في (خليجي 26) ليبلغ المباراة النهائية بعد تخطيه المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي بتغلبه عليه بنتيجة (2 - 1) ليبقى هو المنتخب الوحيد الذي لم يخسر بالبطولة.
من جانبه فرض المنتخب البحريني نفسه واحدا من أكثر منتخبات البطولة تميزا بعد أن تصدر مجموعته الثانية بالفوز على السعودية (3 - 2) ثم العراق بواقع (2 - 0) قبل أن يخسر من اليمن (1 - 2) بتشكيلة جلها من اللاعبين البدلاء ليعود بعدها لسكة الانتصارات بفوزه على مستضيف البطولة الكويت بنصف النهائي بنتيجة (1 - 0).
ويأمل (الأحمر) البحريني بإضافة لقب ثان إلى خزائنه بعد اللقب الأول الذي توج به عام 2019 ليتساوى مع منتخبي الإمارات وعمان اللذين أحرزا اللقب مرتين معولا على مجموعة ممتازة من اللاعبين التي أثبتت كفاءة عالية في الشقين الهجومي والدفاعي.
وكان مدرب المنتخب العماني رشيد جابر أكد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة وأقيم أمس الجمعة أن فريقه يحتاج التركيز والحضور الذهني لتحقيق اللقب كونه سيواجه منتخبا جيدا يضم بين صفوفه لاعبين أكفاء مضيفا أن غياب لاعب ما عن أي مواجهة لن يؤثر بتماسك المنتخب.
من جانبه أكد مدرب منتخب البحرين الكرواتي دراغان تالايتش في ذات المؤتمر أن النهائي لن يكون سهلا على الفريقين مشيرا إلى أن فريقه يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين القادرين على تطبيق التعليمات الفنية والفوز باللقب.
يذكر منتخب الكويت هو الأكثر تتويجا بكأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب فيما يحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد أربعة ألقاب فيما يتقاسم منتخبا السعودية وقطر المركز الثالث بثلاثة ألقاب لكل منهما فيما يأتي منتخب الإمارات ثالثا برصيد لقبين بالتساوي مع منتخب عمان في حين توج منتخب البحرين باللقب مرة وحيدة. (النهاية)

ف ش ا / ن و ف




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