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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34ر1 دولار ليبلغ 53ر76 دولار

1/4/2025 4:38:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34ر1 دولار ليبلغ 53ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 19ر75 دولار في تداولات يوم الأول من أمس الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا لتبلغ 51ر76 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا لتبلغ 96ر73 دولار. (النهاية)

ع ع م / ن و ف




MENAFN04012025000071011013ID1109054152

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