سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34ر1 دولار ليبلغ 53ر76 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34ر1 دولار ليبلغ 53ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 19ر75 دولار في تداولات يوم الأول من أمس الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا لتبلغ 51ر76 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا لتبلغ 96ر73 دولار. (النهاية)
ع ع م / ن و ف
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