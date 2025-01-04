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وزير الأشغال العامة: بدء الصيانة الجذرية للطرق في منطقة (بيان) ضمن العقود الجديدة

1/4/2025 4:38:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم السبت بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة (بيان) حيث عاينت الفرق المعنية المنطقة قبل إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لها.
وأكدت الوزير المشعان في تصريح صحفي أن ملف صيانة الطرق وإصلاحها من أولويات القيادة السياسية في البلاد التي تدعم مشاريع صيانة الطرق على طريق تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035).
وأشارت إلى أهمية سرعة إنجاز أعمال الصيانة التي تأتي بناء على توصيات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار حرص الحكومة على صيانة البنى التحتية في البلاد وإصلاحها.
وأضحت أن أعمال صيانة الطرق ستنطلق في المناطق الأكثر تضررا ثم الأقل تضررا مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة على أعمال الصيانة موضحة أن فرق عمل من وزارة الأشغال ستراقب تنفيذ أعمال الصيانة.
وشددت على ضرورة التنسيق لحل الموضوعات العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق مطالبة الشركات المنفذة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به.
من جانبه قال مشرف عقد 9 النطاق الأول في محافظة حولي المهندس ناصر الزعبي في تصريح مماثل إن أعمال الصيانة تتمثل في تصوير وتنظيف شبكة الصرف الصحي والتي تسبق أعمال الرفع المساحي وأعمال الأسفلت.
ودعا الزعبي أهالي المنطقة إلى التعاون مع الجهات المعنية خصوصا مع وجود بعض الطرق التي سيتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة لأعمال الصيانة. (النهاية)

م س ع / ن و ف




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