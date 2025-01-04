وزير الأشغال العامة: بدء الصيانة الجذرية للطرق في منطقة (بيان) ضمن العقود الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم السبت بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة (بيان) حيث عاينت الفرق المعنية المنطقة قبل إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لها.
وأكدت الوزير المشعان في تصريح صحفي
أن ملف صيانة الطرق وإصلاحها من أولويات القيادة السياسية في البلاد التي تدعم مشاريع
صيانة الطرق على طريق تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035).
وأشارت إلى أهمية سرعة إنجاز أعمال الصيانة التي تأتي بناء على توصيات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار حرص الحكومة على صيانة البنى التحتية في البلاد وإصلاحها.
وأضحت أن أعمال صيانة الطرق ستنطلق في المناطق الأكثر تضررا ثم الأقل تضررا مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة على أعمال الصيانة موضحة أن فرق عمل من وزارة الأشغال ستراقب تنفيذ أعمال الصيانة.
وشددت على ضرورة التنسيق لحل الموضوعات العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق مطالبة الشركات المنفذة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به.
من جانبه قال مشرف عقد 9 النطاق الأول في محافظة حولي المهندس ناصر الزعبي في تصريح مماثل إن أعمال الصيانة تتمثل في تصوير وتنظيف شبكة الصرف الصحي والتي تسبق أعمال الرفع المساحي وأعمال الأسفلت.
ودعا الزعبي أهالي المنطقة إلى التعاون مع الجهات المعنية خصوصا مع وجود بعض الطرق التي سيتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة لأعمال الصيانة. (النهاية)
م س ع / ن و ف
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