Saturday, 04 January 2025 10:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلاميون خليجيون يشيدون بتنظيم (خليجي زين 26) وبالتغطية الإعلامية المصاحبة لها

1/4/2025 4:38:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود الدويلة
الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أشاد إعلاميون خليجيون بتنظيم دولة الكويت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) والتغطية الإعلامية المصاحبة لها مؤكدين أنها "مثال يحتذى به" للدول الأخرى التي تسعى إلى تنظيم البطولات الرياضية.
وأثنى هؤلاء الإعلاميون في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على جهود الجهات المحلية الكويتية المعنية بتنظيم البطولة وتعاونها في سبيل إنجاحها.
فمن جانبه قال الإعلامي الإماراتي الدكتور عدنان حمد ل(كونا) إن البطولة "كانت حدثا استثنائيا" مشيرا إلى أنه حضر بطولات كأس الخليج منذ الدورة السادسة عام 1982 وشهد على تنظيم الدول لتلك البطولات معتبرا أن (خليجي زين 26) من أفضل النسخ من حيث التنظيم والتغطية الإعلامية والخدمات الأخرى.
وأضاف أن الكويت كانت مستعدة جيدا قبل بداية البطولة من ناحية استقبال الوفود وتقديم الخدمات التي يحتاجها الزوار بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الملاعب سواء ما يتعلق بالملعبين الرئيسيين اللذين استضافا المباريات أو ملاعب التدريب الأخرى.
وأكد حمد أن الشعب الكويتي هو "السبب الرئيسي" في إنجاح البطولة لما رآه من "حفاوة استقبال وكرم منقطع النظير" وحضوره الكبير للمباريات تشجيعا للمنتخب الوطني موضحا أن هذه المظاهر هي ما تجعل كأس الخليج بطولة اجتماعية أكثر من كونها رياضية وتنافسية.
وأشاد بتطبيق (حياكم) الذي سهل توفير كل ما يحتاجه المشجعين من حجز تذاكر المباريات والفنادق والطيران وتقديم التأشيرات بالإضافة إلى التعريف بالأماكن السياحية في الكويت.
من جهته قال الإعلامي القطري خالد جاسم في تصريح مماثل ل(كونا) إن الكويت "أبدعت" في تنظيم بطولة (خليجي زين 26) وجعلته "حدثا محفورا في أذهان الخليجيين" معربا عن تهانيه للقيادة السياسية والشعب الكويتي بهذا النجاح الذي تستحقه الكويت نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة من القائمين على البطولة.
وأضاف جاسم أن اللجنة المنظمة سخرت كل إمكاناتها لخدمة المنتخبات المشاركة والإعلام والجماهير مشيدا بالتعامل الراقي من المسؤولين وسهولة إنهاء إجراءات الدخول وحسن الاستقبال والضيافة.
ولفت إلى أن البطولة صاحبتها تغطية إعلامية كبيرة من القنوات الخليجية التي استمر بثها ساعات طويلة وشهدت تفاعلا ملحوظا في منصات التواصل الاجتماعي مضيفا أن تغطية الإعلام الأجنبي أعطت زخما إعلاميا للبطولة.
وذكر أن تجربة المشجع الخليجي في البطولة من خلال زيارته المجمعات والأسواق الشعبية والأماكن السياحية استفادت منها الكويت اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا.
وأكد أن المستوى الفني من أسباب نجاح البطولة بعد أن شاركت جميع المنتخبات بالفريق الأول لديها واصفا وصول منتخبي عمان والبحرين إلى المباراة النهائية بأنه مستحق.
من جانبه أكد الإعلامي العماني صالح البارحي ل(كونا) أن الكويت أثبتت قدرتها على تنظيم كبرى البطولات الرياضية في المستقبل بعد التنظيم "الرائع" لبطولة (خليجي زين 26).
وقال البارحي إن هذه الدورة أتت تأكيدا على نجاح الكويت في تنظيم بطولات كأس الخليج بعد النسخ الأربع السابقة التي استضافتها مشيرا إلى "الإبداع الدائم" في تنظيم كل نسخة استضافتها لكأس الخليج سابقا.
وبين أن سرعة إنجاز اللجنة المنظمة لمهام الإعلاميين والتجاوب المستمر لهم يعد نجاحا للبطولة معربا عن أمله بأن تواصل الكويت ما تم بناؤه في هذه البطولة من تنظيم وبنية تحتية واهتمام كبير بالملاعب والمشجعين.
ويسدل الستار مساء اليوم السبت على منافسات (خليجي زين 26) بإقامة المباراة النهائية للبطولة التي تجمع منتخبي البحرين وعمان على استاد (جابر الأحمد الدولي) بعد أسبوعين من المباريات التنافسية.
ويسعى المنتخب العماني إلى احراز اللقب الثالث في تاريخه بعد فوزه باللقب مرتين عامي 2009 و2017 في حين يأمل شقيقه البحريني بإضافة لقب ثان إلى خزائنه بعد اللقب الأول الذي توج به عام 2019. (النهاية)

س ع د / ا ع ب




MENAFN04012025000071011013ID1109054150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث