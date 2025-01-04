غرفة أبها تطلق مبادرة عيادات الأعمال الاستشارية بمجموعة خدمات متعددة

(MENAFN
- Al Watan)
دشنت غرفة أبها ممثلة في مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة لعيادات الأعمال الاستشارية والتي ستنطلق اعتبارا من شهر يناير 2025 حتى نهاية العام بشكل دوري ، وتُعَدُّ مبادرة عيادات غرفة أبها الاستشارية للأعمال واحدةً من الجهود الرائدة التي تهدف إلى خدمة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المتعثرة في منطقة عسير. وتهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات هذه الكيانات الاقتصادية الهامة، حيث تُسهم هذه الخدمات في تعزيز القدرات التنافسية حيث إن من أهداف غرفة أبها الاستراتيجية رفع فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد ورائدات الأعمال.
من جانبه صرح رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي أن مبادرة لتقديم مجموعة من الحلول والاستشارات والخدمات الاستثمارية والتمويلية لخدمة قطاع الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة عسير. وتتمثل هذه الحلول والخدمات في شكل عيادات متخصصة مدعومة باستشاريين وفنيين ذوي اختصاص وخبرة في مختلف المجالات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مؤكداً على أن المبادرة تسعى إلى توفير الحلول الاستشارية والاستثمارية والمالية لشباب المنطقة الطموحين، مما سيساعدهم على تحقيق طموحاتهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشاريع المتعثرة أو التي على وشك التعثر.
مضيفاً : أن غرفة أبها تعمل على تعزيز البيئة الاقتصادية وتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار بالشراكة مع الهيئات المعنية والجامعات والقطاع الخاص والبنوك وشركات التمويل والجهات ذات العلاقة وتفعيل التطوع المتخصص لدى رجال ورواد الأعمال الممارسين للعمل الحر والخبراء ومكاتب الاستشارات من خلال المشاركة بتقديم خبراتهم واستشاراتهم.
في ختام حديثه دعا الحويزي رواد ورائدات الاعمال وملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من هذه المبادرة والقطاع الخاص والبنوك و شركات التمويل للمشاركة في المبادرة لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة عسير.
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