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غرفة أبها تطلق مبادرة عيادات الأعمال الاستشارية بمجموعة خدمات متعددة

1/4/2025 4:36:50 AM
(MENAFN- Al Watan) دشنت غرفة أبها ممثلة في مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة لعيادات الأعمال الاستشارية والتي ستنطلق اعتبارا من شهر يناير 2025 حتى نهاية العام بشكل دوري ، وتُعَدُّ مبادرة عيادات غرفة أبها الاستشارية للأعمال واحدةً من الجهود الرائدة التي تهدف إلى خدمة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المتعثرة في منطقة عسير. وتهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات هذه الكيانات الاقتصادية الهامة، حيث تُسهم هذه الخدمات في تعزيز القدرات التنافسية حيث إن من أهداف غرفة أبها الاستراتيجية رفع فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد ورائدات الأعمال.
من جانبه صرح رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي أن مبادرة لتقديم مجموعة من الحلول والاستشارات والخدمات الاستثمارية والتمويلية لخدمة قطاع الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة عسير. وتتمثل هذه الحلول والخدمات في شكل عيادات متخصصة مدعومة باستشاريين وفنيين ذوي اختصاص وخبرة في مختلف المجالات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مؤكداً على أن المبادرة تسعى إلى توفير الحلول الاستشارية والاستثمارية والمالية لشباب المنطقة الطموحين، مما سيساعدهم على تحقيق طموحاتهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشاريع المتعثرة أو التي على وشك التعثر.
مضيفاً : أن غرفة أبها تعمل على تعزيز البيئة الاقتصادية وتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار بالشراكة مع الهيئات المعنية والجامعات والقطاع الخاص والبنوك وشركات التمويل والجهات ذات العلاقة وتفعيل التطوع المتخصص لدى رجال ورواد الأعمال الممارسين للعمل الحر والخبراء ومكاتب الاستشارات من خلال المشاركة بتقديم خبراتهم واستشاراتهم.
في ختام حديثه دعا الحويزي رواد ورائدات الاعمال وملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من هذه المبادرة والقطاع الخاص والبنوك و شركات التمويل للمشاركة في المبادرة لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة عسير.

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