تمثل صناعة الأدوية البشرية ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز الصادرات الوطنية ونمو الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا تشكل ما يقارب 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية.



وتعد صناعة الأدوية البشرية بالمملكة من أقدم الصناعات بالمنطقة العربية حيث تأسس أول بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجا وطنيا بامتياز عابرا للحدود، ووسم بشهادات جودة أساسها ثقة الأسواق التصديرية، حيث تصدر المملكة 80 بالمئة من إنتاجها الدوائي.



وتمثل صناعة الأدوية البشرية في البلاد 85 بالمئة من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم 27 منشأة بعموم المملكة، برأسمال مسجل يقدر بنحو 280 مليون دينار، وفرت 10 آلاف وظيفة تشغل الإناث 35 بالمئة منها.



وشهدت صادرات الأدوية البشرية الأردنية نموا بنسبة 19 بالمئة خلال 9 أشهر من العام الماضي 2024، وبلغت 437 مليون دينار، مقابل 368 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023.



وتصل صادرات الأدوية البشرية الأردنية اليوم إلى 85 سوقا حول العالم، بمقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن.



ويتسم قطاع الصناعات الدوائية البشرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويا ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.



ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح لرفع عدد العاملين بالقطاع، إلى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033.



كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بما معدله 20.3 بالمئة سنويا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.



وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.



ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وإطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار.



وأكدت رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة الاستفادة من الصناعات الدوائية كمنصة لتحفيز المزيد من بناء المعرفة، وتحقيق غايات المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي.



وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش أن الصناعة الدوائية البشرية في تطور مستمر وتعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.



وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "أن جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه دائما الجهات المعنية للعمل على دعم وتبسيط الإجراءات وتسهيل أعمال صناعة الأدوية البشرية وبما يمكنها من مواصلة النمو والتطوير ومواكبة العالمية".



وأضاف "أن شركات الأدوية الأردنية مستمرة في عمليات التحديث والتطوير والابتكار والبحوث والتوسع بخطوط الانتاج، ونيل الاعتمادات والشهادات العالمية، ما مكنها من دخول أسواق تصديرية جديدة نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية".



ونوه إلى أن القطاع توجه نحو التحول الى التسويق الرقمي، وإنتاج زمر علاجية جديدة وأشكال صيدلانية حديثة وزيادة الطاقة الإنتاجية وغيرها من الاستثمارات المستمرة التي من شأنها أن تسهم بنمو القطاع وازدهاره وتحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.



وبهذا الخصوص، ثمن دور الجهات الرسمية وعلى رأسها إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهود التي تبذلها في دعم تطوير المنتجات الدوائية، من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة عصرية أسهمت في النهوض بصناعة الدواء الأردنية.



وأوضح أن إدراج قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للمنتجات الدوائية، مع التعويل عليه لتحقيق أهداف المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي.



وأكد أن مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، المدعوم من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، وبتمويل من حكومة هولندا، سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القطاع وزيادة حضوره على المستويين المحلي والدولي.



واشار الدكتور الأطرش إلى عدة تحديات تواجه قطاع الصناعات الدوائية البشرية بالمملكة منها: صغر السوق المحلية، ومتأخرات الشركات المالية على جهات رسمية، وتوطين الصناعات الدوائية في بعض دول الجوار ولا سيما التي تعد من الأسواق التصديرية الكبيرة لمنتجات الدواء الأردني.-(بترا)