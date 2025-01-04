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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض الذهب

1/4/2025 4:36:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، يوم أمس الجمعة، فيما انخفض سعر الذهب نحو 19 دولارا ليتراجع الى 2650 دولارا للأوقية الواحدة.


وارتفع عند إغلاق الليلة الماضية، مؤشر داو جونز الصناعي، 339 نقطة ليصل الى 42732 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 340 نقطة ليصل الى 19621 نقطة، أي نسبة 1.77 بالمئة.


كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 73 نقطة ليصل الى 5942 نقطة، أي نسبة 1.26 بالمئة.


وفي الأداء الأسبوعي ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي حوالي 159 نقطة وارتفع نازداك 135 نقطة وكذلك ارتفع (ستاندرد آند بورز) 36 نقطة.


الى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل الى 74.02 دولار للبرميل الواحد. بترا


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