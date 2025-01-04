ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض الذهب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، يوم أمس الجمعة، فيما انخفض سعر الذهب نحو 19 دولارا ليتراجع الى 2650 دولارا للأوقية الواحدة.
وارتفع عند إغلاق الليلة الماضية، مؤشر داو جونز الصناعي، 339 نقطة ليصل الى 42732 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 340 نقطة ليصل الى 19621 نقطة، أي نسبة 1.77 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 73 نقطة ليصل الى 5942 نقطة، أي نسبة 1.26 بالمئة.
وفي الأداء الأسبوعي ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي حوالي 159 نقطة وارتفع نازداك 135 نقطة وكذلك ارتفع (ستاندرد آند بورز) 36 نقطة.
الى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل الى 74.02 دولار للبرميل الواحد. بترا
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