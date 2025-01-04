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53.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

1/4/2025 4:36:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، السبت، 53.7 دينار في محلات الصاغة، مقابل 51.7 دينار لجهة الشراء.


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.7 و47.7 دينار على التوالي.





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