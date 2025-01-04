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11 شهيدا إثر قصف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية

1/4/2025 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 11 فلسطينياً ، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفادت تقارير صحفية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد 11 فلسطينياً وإصابة آخرين.
وأضاف أن عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ارتفع إلى 3 شهداء.
واستشهد فلسطينيان في غارة للاحتلال على شمال مدينة رفح.
وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها الثقيلة تجاه غرب جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالا.
وفا










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