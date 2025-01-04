Saturday, 04 January 2025 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليونان.. اعتقال 22 تركيّا ضالعين في نشاط عصابات إجرامية

1/4/2025 3:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة اليونانية اعتقال 12 مواطنا تركيّا ضالعين في نشاط عصابات إجرامية.
وقالت في بيان لها: "خلال عمليات الشرطة في أتيكا وسالونيك لتفكيك العصابات الإجرامية التي تتكون من مواطنين أتراك، تم اعتقال 10 مواطنين أتراك ومواطن لبناني واحد واحتجاز 12 مواطنا تركيا آخرين. وتم العثور على مسدس مع مخزن ذخيرة من 12 طلقة وبندقية هوائية وحشيش.


وبدأت عمليات الشرطة ضد "المافيا التركية" في أواخر عام 2024 بعد مقتل رجل وسط العاصمة أثينا واثنين آخرين في منطقة غليفادا الساحلية جنوبي العاصمة.

وفي 11 ديسمبر الماضي تم القبض على 8 مواطنين أتراك واحتجاز 8 آخرين ومصادرة 49 قطعة سلاح.


ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام اليونانية، قتل أكثر من 10 مواطنين أتراك في اليونان منذ سبتمبر 2023 في إطار مواجهة مستمرة بين جماعات المافيا التركية المتنافسة، وكان آخر الضحايا 3 رجال من أصل كردي في غليفادا، أصيب اثنان منهم بجروح قاتلة. تم العثور على 25 من فوارغ الطلقات النارية في موقع الهجوم المسلح.

RT

MENAFN04012025000208011052ID1109054026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث