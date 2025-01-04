اليونان.. اعتقال 22 تركيّا ضالعين في نشاط عصابات إجرامية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة اليونانية اعتقال 12 مواطنا تركيّا ضالعين في نشاط عصابات إجرامية.وقالت في بيان لها: "خلال عمليات الشرطة في أتيكا وسالونيك لتفكيك العصابات الإجرامية التي تتكون من مواطنين أتراك، تم اعتقال 10 مواطنين أتراك ومواطن لبناني واحد واحتجاز 12 مواطنا تركيا آخرين. وتم العثور على مسدس مع مخزن ذخيرة من 12 طلقة وبندقية هوائية وحشيش.



وبدأت عمليات الشرطة ضد "المافيا التركية" في أواخر عام 2024 بعد مقتل رجل وسط العاصمة أثينا واثنين آخرين في منطقة غليفادا الساحلية جنوبي العاصمة.

وفي 11 ديسمبر الماضي تم القبض على 8 مواطنين أتراك واحتجاز 8 آخرين ومصادرة 49 قطعة سلاح.



ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام اليونانية، قتل أكثر من 10 مواطنين أتراك في اليونان منذ سبتمبر 2023 في إطار مواجهة مستمرة بين جماعات المافيا التركية المتنافسة، وكان آخر الضحايا 3 رجال من أصل كردي في غليفادا، أصيب اثنان منهم بجروح قاتلة. تم العثور على 25 من فوارغ الطلقات النارية في موقع الهجوم المسلح.

RT