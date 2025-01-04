الاحتلال يعتقل مواطنا من زعترة شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة زعترة شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زعترة، واعتقلت خضر خميس الوحش بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية واد فوكين غربا، واحتجزت المواطن حمزة محيي دار عطية عدة ساعات قبل أن تطلق سراحه.
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