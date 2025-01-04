الطقس: أجواء غائمة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً وشديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد:

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.