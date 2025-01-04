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الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل أوامر الإخلاء في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية

1/4/2025 3:10:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN-
قال مسؤولو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة إن الإسرائيليين أمروا بانتقال المزيد من الأشخاص في منطقة شمال غزة المحاصرة بسبب هجمات وشيكة ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن التوجيه الأخير كان موجها للمدنيين في منطقة البريج بمحافظة دير البلح بالتحرك غربا.

وقال المكتب إن أمر الإخلاء الأخير جاء في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية رفض محاولات الأمم المتحدة لتنسيق حركة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

وتابع المكتب: امس (الجمعة)، تم رفض 6 من أصل 10 محاولات تنسيق بشكل قاطع... ومن بين المحاولات الأربع المتبقية، تمت محاولتان فقط بشكل كامل، بينما واجهت المحاولتان الأخريان عوائق خطيرة. ومن بين المحاولات المرفوضة اليوم خطتنا لتوصيل الإمدادات إلى المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة”.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية“وسط هذا الوضع، تبذل المنظمات الإنسانية كل ما في وسعها لدعم الناس أينما كانوا”.

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