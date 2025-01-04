الاحتلال ينوي تخفيض المساعدات لقطاع غزة مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصادر مطلعة قولها؛ إن دولة الاحتلال تدرس تخفيض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد منصبه في 20 من كانون ثاني الشهر الجاري.

وتتزامن خطوة الاحتلال، مع استنكار الأمم المتحدة وفاة أطفال رُضع بسبب البرد في غزة، محذرة من أن نحو مليون شخص في القطاع ما زالوا بحاجة إلى المساعدة للوقاية من ظروف الشتاء.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة؛ إنها تشعر بقلق عميق إزاء التأثير المدمر للأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة على المواطنين

النازحين، ما "يفاقم الكارثة الإنسانية التي لا مثيل لها" في غزة.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات غمرت مواقع النزوح والمخيمات المؤقتة، وتركت عائلات في ظروف قاسية تكافح لإصلاح الخيام المتهالكة جراء الاستخدام منذ أشهر.

وأشار البيان إلى أن القيود المفروضة "أعاقت بشدة" إيصال المساعدات، حيث لم يتلق سوى 285 ألف شخص دعما للحصول على مأوى منذ أيلول الماضي.

وسبق أن أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن كارثة حقوق الإنسان في قطاع غزة مستمرة على مرأى العالم.

وقال تورك؛ إن دولة الاحتلال تتجاهل القانون الدولي في غزة، وأنه يجب حماية المستشفيات في أثناء النزاعات"، مشيرا إلى أن "هدم المستشفيات في غزة يتجاوز مجرد حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكافية، إذ توفر المستشفيات مأوى لآلاف الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".

كما شدد تورك على أن استهداف للاحتلال للمستشفيات بغزة عمدا، ينتهك القانون الدولي ويشكل جريمة حرب، مبينا أن التدمير المتعمد للمرافق الصحية قد يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، وقد يشكّل جريمة حرب.

وقال تورك؛ إن الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال حول المستشفيات وداخلها، كان لها تأثير رهيب على خدمات الرعاية الصحية، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في جميع الهجمات على المستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين بمجال الرعاية الصحية في غزة.