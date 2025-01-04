الأردن.. صادرات الأدوية البشرية تصل إلى 85 سوقا حول العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمثل صناعة الأدوية البشرية ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز الصادرات الوطنية ونمو الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا تشكل ما يقارب 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية.



وتعد صناعة الأدوية البشرية بالمملكة من أقدم الصناعات بالمنطقة العربية حيث تأسس أول بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجا وطنيا بامتياز عابرا للحدود، ووسم بشهادات جودة أساسها ثقة الأسواق التصديرية، حيث تصدر المملكة 80 بالمئة من إنتاجها الدوائي.



وتمثل صناعة الأدوية البشرية في البلاد 85 بالمئة من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم 27 منشأة بعموم المملكة، برأسمال مسجل يقدر بنحو 280 مليون دينار، وفرت 10 آلاف وظيفة تشغل الإناث 35 بالمئة منها.



وشهدت صادرات الأدوية البشرية الأردنية نموا بنسبة 19 بالمئة خلال 9 أشهر من العام الماضي 2024، وبلغت 437 مليون دينار، مقابل 368 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023.



وتصل صادرات الأدوية البشرية الأردنية اليوم إلى 85 سوقا حول العالم، بمقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن.



ويتسم قطاع الصناعات الدوائية البشرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويا ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.



ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح لرفع عدد العاملين بالقطاع، إلى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033.



كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بما معدله 20.3 بالمئة سنويا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.



وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.



ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وإطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار.



وأكدت رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة الاستفادة من الصناعات الدوائية كمنصة لتحفيز المزيد من بناء المعرفة، وتحقيق غايات المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي.