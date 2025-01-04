مأساة طالب توجع المصريين

MENAFN - Khaberni) خبرني - في واقعة مأساوية في مصر، لقي طالب حتفه دهسا بأحد شوارع العاصمة بعدما ضحى بحياته لإنقاذ شقيقته ليضرب مثلا في التضحية والفداء أمام أعين الجميع.

وفي التفاصيل، خرج زياد محمد عبد الرازق الطالب بالصف الأول الثانوي بصحبة شقيقته لشراء بعض المستلزمات، إلا أنه فوجئ لدى عبورهما الطريق بمنطقة نفق الزهراء بمدينة السلام بسيارة مسرعة تتجه نحوهما، حيث اتخذ قراره بإنقاذ شقيقته مهما كلف الأمر.

وقام الأخ بدفع شقيقته تجاه الرصيف بشكل سريع لإنقاذها من الدهس، إلا أنه لم يتمكن من العبور خلفها لإنقاذ نفسه، حيث قامت السيارة بدهسه ليسقط غارقا في دمائه أمام أعين شقيقته والمارة، بينما فر قائد السيارة هاربا من مكان الحادث.

وهرعت الأخت لنجدة شقيقها الغارق في دمائه، إلا أنه كان قد فارق الحياة، حيث دخلت في نوبة من البكاء والصرخات معلنة أن شقيقها الذي ضحى بحياته من أجلها لا يعوضه شيء.

الطالب الضحية

وانتقلت السلطات إلى مكان الحادث بعد ورود بلاغ لها بسقوط شخص جراء عملية دهس، حيث تبين أن وفاة الطالب زياد محمد عبد الرازق الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة سلمان الفارسي بعد إصابته بتهشم بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ.

وأمرت السلطات بنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.