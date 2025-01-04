مأساة طالب توجع المصريين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في واقعة مأساوية في مصر، لقي طالب حتفه دهسا بأحد شوارع العاصمة بعدما ضحى بحياته لإنقاذ شقيقته ليضرب مثلا في التضحية والفداء أمام أعين الجميع.
وفي التفاصيل، خرج زياد محمد عبد الرازق الطالب بالصف الأول الثانوي بصحبة شقيقته لشراء بعض المستلزمات، إلا أنه فوجئ لدى عبورهما الطريق بمنطقة نفق الزهراء بمدينة السلام بسيارة مسرعة تتجه نحوهما، حيث اتخذ قراره بإنقاذ شقيقته مهما كلف الأمر.
وقام الأخ بدفع شقيقته تجاه الرصيف بشكل سريع لإنقاذها من الدهس، إلا أنه لم يتمكن من العبور خلفها لإنقاذ نفسه، حيث قامت السيارة بدهسه ليسقط غارقا في دمائه أمام أعين شقيقته والمارة، بينما فر قائد السيارة هاربا من مكان الحادث.
وهرعت الأخت لنجدة شقيقها الغارق في دمائه، إلا أنه كان قد فارق الحياة، حيث دخلت في نوبة من البكاء والصرخات معلنة أن شقيقها الذي ضحى بحياته من أجلها لا يعوضه شيء.
الطالب الضحية
وانتقلت السلطات إلى مكان الحادث بعد ورود بلاغ لها بسقوط شخص جراء عملية دهس، حيث تبين أن وفاة الطالب زياد محمد عبد الرازق الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة سلمان الفارسي بعد إصابته بتهشم بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ.
وأمرت السلطات بنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
MENAFN04012025000151011027ID1109053935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.