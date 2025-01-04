مواد كيميائية في مستحضرات فرد الشعر تهدد بالسرطان

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصدرت السلطات الصحية الأمريكية تحذيرًا خطيرًا بشأن الفورمالديهايد، المادة الكيميائية المستخدمة في مستحضرات فرد الشعر.

وفقًا لمراجعة طال انتظارها من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، تمثل هذه المادة التي تُستخدم في متعددة، من النسيج إلى البناء، تهديدًا صحيًا كبيرًا.

يُستخدم الفورمالديهايد في مستحضرات فرد الشعر، حيث يعمل على تخفيف تموجات الشعر عبر تفاعله مع بروتين الكيراتين.

لكن عند استخدام الحرارة أثناء التصفيف، يتم إطلاق غاز الفورمالديهايد في الهواء.

هذا الغاز عديم اللون يُستنشق أثناء العملية، مما يؤدي إلى تهيج العين والجهاز التنفسي، وزيادة خطر الإصابة بسرطانات الرأس والعنق على المدى الطويل، خاصة في الأماكن سيئة التهوية مثل الصالونات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت وكالة حماية البيئة في تقريرها أن التعرض المزمن للفورمالديهايد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض وظائف الرئة، وزيادة حالات الربو والحساسية، وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

تحذيرات الصحة العامة

على الرغم من أن التقرير لم يذكر منتجات الشعر تحديدًا، فقد أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سابقًا إلى العلاقة بين منتجات فرد الشعر والتعرض للفورمالديهايد.

كما أشار التقرير إلى أن التعرض لهذه المادة لا يقتصر على صالونات التجميل، بل يمكن أن ينبعث من منتجات أخرى مثل رغوة المراتب والأثاث ولعب الأطفال، مما يزيد من المخاطر البيئية.

في المملكة المتحدة، تم العثور على منتجات تحتوي على الفورمالديهايد تُباع بسعر يصل إلى 217 جنيهًا إسترلينيًا. تتضمن التعليمات استخدام مجفف الشعر بدرجات حرارة متوسطة ومصفف شعر بدرجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية، مما يزيد من احتمالات انبعاث الغاز السام.

أكدت وكالة الصحة البريطانية أن الفورمالديهايد مادة مسرطنة، وقد يرتبط التعرض لها بزيادة خطر الإصابة بأورام الأنف وسرطان الدم.

كما أظهرت بعض الدراسات ارتفاعًا بنسبة 150% في خطر الإصابة بسرطانات الرحم والثدي نتيجة التعرض لهذه المادة.

الخطوات الوقائية

وضعت العديد من الدول الأوروبية قيودًا صارمة على نسبة الفورمالديهايد المسموح بها في مستحضرات الشعر.

ورغم ذلك، يظل التحذير قائمًا بشأن ضرورة تحسين التهوية أثناء الاستخدام وتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في صالونات التجميل.