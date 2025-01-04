وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة يزور الأردن الأسبوع المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يزور الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، الأردن الأسبوع المقبل، في إطار بحث العديد من الملفات.



وقال الشيباني، في تغريدة له عبر منصة "إكس" مساء الجمعة: "سأمثل بلدي سوريا في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية".



وأضاف: "نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات في دعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".



وأجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني.



وبحث الصفدي والشيباني تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.



واتفق الصفدي والشيباني على تنظيم زيارة للمملكة لوفد وزاري قطاعي وعسكري وأمني، تلبية لدعوة رسمية من الصفدي، لبحث آليات التعاون في العديد من المجالات تشمل الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية.



