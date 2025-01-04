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3 شهداء في قصف الاحتلال منزلا شمال مخيم النصيرات

1/4/2025 12:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين، مساء الجمعة، وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


وأضاف مراسل "وفا " أن مدفعية الاحتلال قصفت بشكل مكثف منطقتي الصطفاوي والنزلة شمال قطاع غزة.

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