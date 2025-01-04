مكتب التحقيقات الأمريكي: دافع منفذ تفجير شاحنة تيسلا سايبرترك كان الانتحار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي تحديد هوية الجندي منفذ تفجير شاحنة "تيسلا سايبرترك" أمام فندق في لاس فيغاس، وأن دافعه كان الانتحار.



وأوضح المحقق بالمكتب سبنسر إيفانز، أمس الجعة، أنه على الرغم من أن "هذا الحادث أصبح معروفا بشكل أكبر وأكثر إثارة من المعتاد، إلا أنه يبدو في النهاية حالة انتحار مأساوية لجندي مقاتل حاصل على أوسمة كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ومشكلات أخرى".



وكان قائد شرطة بلدية لاس فيغاس، كيفن ماكماهيل قد قال للصحفيين في وقت سابق إنه "يشعر بارتياح لوصف الحادث بأنه انتحار".



وأشار إيفانز إلى أنه كان من الصعب التعرف على هوية الشخص لأنه كان محترقا لدرجة يصعب معها التعرف عليه. وأطلق ماثيو آلان الذي خدم أيضا كجندي في أفغانستان، النار على رأسه قبل تفجير سيارته واحترق لدرجة أنه لا يمكن التعرف عليه.



وفيما يتعلق بمكان الانفجار، أوضح المحققون أن "ماثيو آلان" لم يكن يحمل أي عداء ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وأشاروا إلى أنه لا توجد أيضا أي إشارة على وجود أي صلة بالمسلح من نيو أورليانز الذي تم قتله بالرصاص قبل ساعات قليلة من الحادث، أو بمنظمة إرهابية.



وخلال المؤتمر الصحفي، كشف المحققون عن مقتطفات من اثنتين من رسائل الجندي المنتحر. وقد كتب في إحداها: "نحن الولايات المتحدة أفضل دولة وجدت على الإطلاق! لكننا الآن نعاني من مرض خطير ونتجه نحو الانهيار".



وتحدث الرجل أيضا عن دوافعه قائلا "لم يكن هذا هجوما إرهابيا. لقد كانت دعوة للاستيقاظ".



وأضاف "الأمريكيون يهتمون فقط بالعروض والعنف. وما هي الطريقة الأفضل لتوضيح وجهة نظري أكثر من القيام بعمل جريء يتضمن ألعاب نارية ومتفجرات؟"

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