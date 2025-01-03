رئيس المجلس الأوروبي: أوكرانيا على رأس أولوياتنا في الفترة المقبلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 3 - 1 (كونا) -- قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الجمعة إن أوكرانيا ستكون على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة وإن على الاتحاد أن يستمر في دعم هذا البلد مهما تطلب الأمر لتحقيق "سلام شامل وعادل ودائم".
واعتبر كوستا في خطاب خلال احتفالية مساء اليوم في وارسو بمناسبة تسلم بولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن القانون الدولي هو الذي يجب أن يسود "من أجل حرية الشعب الأوكراني ومن أجل أمننا المشترك".
وشدد على أنه لتحقيق هذه الغاية "يجب أن يظل الدفاع أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي" كي يصبح الاتحاد "أقوى وأكثر كفاءة وأكثر قدرة على الصمود وأيضا أكثر استقلالية" داعيا في هذا السياق إلى الاستثمار بشكل أكبر وبطريقة أفضل لإيجاد حلول جديدة.
وأوضح المسؤول الاوروبي في هذا السياق أنه دعا إلى اجتماع غير رسمي لقادة أوروبا في بداية شهر فبراير المقبل لبحث موضوع الدفاع سيشارك فيه الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ورئيس الوزراء البريطاني.
واعتبر أن موضوع الدفاع العسكري يمثل جزءا من الهيكل الأمني الشامل للاتحاد الأوروبي مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تعزيز قدرات الاتحاد للصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتعزيز أمن الحدود لمواجهة "تحديات الهجرة والتصدي للتهديدات وتعزيز البنية التحتية للطاقة والأمن الغذائي".
وشدد كوستا على أن الاقتصادات الأوروبية ستزدهر إذا تم ضمان "استقلالية الطاقة" من خلال تنويع المصادر مع شركاء موثوقين وتعزيز الانتاج المحلي.
وأكد في السياق نفسه أن الاستثمارات الجديدة في الدفاع والأمن يمكن أن تحول هذا القطاع إلى "محرك اقتصادي حقيقي يوفر وظائف أفضل ويطور صناعة أوروبية أكثر استقلالية".
وتسلمت بولندا رسميا الأربعاء الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من هنغاريا والتي ستستمر حتى مطلع يوليو المقبل. (النهاية)
ارن / م م ج
MENAFN03012025000071011013ID1109053836
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