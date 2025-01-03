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رئيس المجلس الأوروبي: أوكرانيا على رأس أولوياتنا في الفترة المقبلة

1/3/2025 11:31:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 3 - 1 (كونا) -- قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الجمعة إن أوكرانيا ستكون على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة وإن على الاتحاد أن يستمر في دعم هذا البلد مهما تطلب الأمر لتحقيق "سلام شامل وعادل ودائم".
واعتبر كوستا في خطاب خلال احتفالية مساء اليوم في وارسو بمناسبة تسلم بولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن القانون الدولي هو الذي يجب أن يسود "من أجل حرية الشعب الأوكراني ومن أجل أمننا المشترك".
وشدد على أنه لتحقيق هذه الغاية "يجب أن يظل الدفاع أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي" كي يصبح الاتحاد "أقوى وأكثر كفاءة وأكثر قدرة على الصمود وأيضا أكثر استقلالية" داعيا في هذا السياق إلى الاستثمار بشكل أكبر وبطريقة أفضل لإيجاد حلول جديدة.
وأوضح المسؤول الاوروبي في هذا السياق أنه دعا إلى اجتماع غير رسمي لقادة أوروبا في بداية شهر فبراير المقبل لبحث موضوع الدفاع سيشارك فيه الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ورئيس الوزراء البريطاني.
واعتبر أن موضوع الدفاع العسكري يمثل جزءا من الهيكل الأمني الشامل للاتحاد الأوروبي مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تعزيز قدرات الاتحاد للصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتعزيز أمن الحدود لمواجهة "تحديات الهجرة والتصدي للتهديدات وتعزيز البنية التحتية للطاقة والأمن الغذائي".
وشدد كوستا على أن الاقتصادات الأوروبية ستزدهر إذا تم ضمان "استقلالية الطاقة" من خلال تنويع المصادر مع شركاء موثوقين وتعزيز الانتاج المحلي.
وأكد في السياق نفسه أن الاستثمارات الجديدة في الدفاع والأمن يمكن أن تحول هذا القطاع إلى "محرك اقتصادي حقيقي يوفر وظائف أفضل ويطور صناعة أوروبية أكثر استقلالية".
وتسلمت بولندا رسميا الأربعاء الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من هنغاريا والتي ستستمر حتى مطلع يوليو المقبل. (النهاية)

ارن / م م ج




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